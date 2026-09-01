Специалисты компании Sygnia рассказали о новой активности китайской хак-группы Fire Ant. Ранее эта группировка атаковала гипервизоры VMware, но теперь переключилась на другие компоненты инфраструктуры: роутеры Cisco IOS XR, серверы аутентификации TACACS и управляющие Linux-хосты.

Расследование началось с того, что специалисты обнаружили на роутере Cisco IOS XR активный GRE-туннель, который отсутствовал в текущей конфигурации и истории изменений. При этом остается неясно, как именно злоумышленники изначально получили доступ к маршрутизатору.

Как выяснилось, Fire Ant установила на устройство кастомную малварь, разработанную специально для IOS XR. Так, один из компонентов этого вредоноса фильтровал системные логи, скрывая активность, связанную с GRE-туннелем, а другой вмешивался в выполнение команд show и автоматически добавлял фильтр exclude, чтобы администраторы не обнаружили вредоносную конфигурацию в ходе рутинной проверки.

В итоге скомпрометированные роутеры использовались для перехвата трафика. Исследователи пишут, что хакеры снимали дампы сетевого трафика в формате PCAP с нескольких устройств Cisco и передавали их на внешние FTP-серверы. Эти дампы могли содержать сведения о топологии сети, административных соединениях, аутентификации и трафике между связанными сегментами.

«Когда атакующий контролирует роутеры, он получает не только больший охват, но и возможность видеть происходящее в сети», — отмечают специалисты Sygnia.

GRE-туннель привел исследователей к Linux-серверу, который атакующие использовали как промежуточную точку для проведения разведки. С него участники Fire Ant сканировали сети и пытались подключаться к SSH, HTTP, SMB, RDP и другим сервисам.

Отмечается, что среди целей хакеров была и критическая инфраструктура, однако исследователи не обнаружили признаков ее компрометации: активность злоумышленников ограничивалась сканированием и попытками подключений. Такую схему в Sygnia называют «target behind the target», так как первоначальная жертва становится «мостиком» для атак на более ценные системы.

При этом хакеры закреплялись не только на скомпрометированных роутерах: также они взламывали серверы TACACS, которые используются для централизованной аутентификации и контроля административного доступа к сетевому оборудованию. К примеру, на одном из таких серверов исследователи обнаружили набор инструментов TacTap, предназначенный для кражи учетных данных.

Утилита acppid внедряла вредоносную библиотеку в работающий процесс tac_plus, перехватывала новые соединения и передавала данные об активных сессиях отдельному процессу. Похищенная информация сохранялась в /var/log/.tacplus.acct и маскировалась простым XOR с ключом 0xEF. По словам специалистов, такой способ инжекта в tac_plus был задокументирован впервые.

Еще одной находкой исследователей стал Linux-бэкдор BridgeAgent, замаскированный под агент мониторинга Zabbix. Он закреплялся в системе как запущенный с правами root сервис systemd, маскировал свой процесс под /usr/bin/gnome-shell и связывался с инфраструктурой атакующих по TLS через порт 443. Бэкдор поддерживал выполнение команд, загрузку дополнительных пейлоадов и создание реверс-шеллов.

На скомпрометированных управляющих Linux-хостах злоумышленники разворачивали набор инструментов для длительного доступа к инфраструктуре жертв. В него входили руткиты Medusa и REPTILE, кастомные SSH-бэкдоры и другие вредоносные компоненты. Некоторые бинарники злоумышленники переименовывали и меняли их временные метки, чтобы выдать файлы за легитимные агенты SentinelOne и Cybereason.

Причем часть этих инструментов появилась в системах жертв еще в 2025 году и снова использовалась во время атак в 2026 году. Исследователи подчеркивают, что один из бэкдоров продолжал работать в памяти даже после того, как его файл удалили с диска.

Параллельно с этим атакующие активно уничтожали следы своего присутствия: на роутерах они отключали или фильтровали системные сообщения и уведомления о событиях, а на скомпрометированных Linux-хостах отключали SELinux, редактировали журналы входа в систему и удаляли из логов записи о командах, выполненных с повышенными привилегиями. Также хакеры меняли временные метки файлов, чтобы затруднить возможное расследование и восстановление хронологии атаки.

В Sygnia полагают, что активность Fire Ant может быть связана с операциями китайской шпионской группировки UNC3886, которая ранее была известна атаками на VMware и сетевое оборудование.