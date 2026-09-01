ИБ-исследователь, известный под псевдонимом Nightmare Eclipse (он же Chaotic Eclipse), опубликовал PoC-эксплоит HardBreacher для уязвимости повышения привилегий в Kaspersky Endpoint Security. Представители «Лаборатории Касперского» сообщили, что проблема уже устранена, и исправление распространяется через автоматические обновления.

Напомним, что с весны 2026 года Nightmare Eclipse регулярно публикует эксплоиты для различных 0-day-уязвимостей, преимущественно затрагивающих Windows и Microsoft Defender. Сейчас на его счету уже девять таких 0-day.

Дело в том, что исследователь обвиняет специалистов Microsoft Security Response Center в игнорировании отчетов об уязвимостях, блокировке его аккаунтов, удалении репозиториев с эксплоитами, издевательствах и угрозах. То есть раскрытие уязвимостей до выхода патчей является для Nightmare Eclipse формой протеста и мести.

В свою очередь представители Microsoft критикуют публикацию эксплоитов и раскрытие информации об уязвимостях до выхода исправлений. Об этом затяжном конфликте мы рассказывали в отдельной статье.

Однако новый эксплоит специалиста нацелен не на продукцию Microsoft, а на Kaspersky Endpoint Security. Автор сообщает, что тестировал его на полностью обновленной Windows 11 25H2 с Kaspersky Endpoint Security 14.0.0.504.

По словам Nightmare Eclipse, использование HardBreacher позволяет создать DLL-файл по адресу C:\Windows\System32\MY_SNAKE_IS_SOLID.dll и выдать текущему непривилегированному пользователю полный доступ к нему. Поскольку обычный пользователь не должен иметь возможности записывать файлы в System32, такое поведение указывает на обход ограничений доступа и потенциальную возможность повышения привилегий.

Исследователь объясняет, что проблема связана с получением контроля над процессом пользовательского интерфейса Kaspersky Endpoint Security. Также он отмечает, что после эксплуатации уязвимости защитный продукт перестает нормально функционировать, может ошибочно разрешать или блокировать доступ к файлам и в целом дестабилизировать работу системы.

При этом специалист предупреждает, что его PoC нестабилен. Так, эксплоит часто завершает работу с ошибкой, его приходится запускать несколько раз, а во время тестов порой требовалась даже перезагрузка.

Представители «Лаборатории Касперского» сообщили СМИ, что лежавшая в основе эксплоита проблема уже исправлена. Патч доставляется через автоматическое обновление, но пользователи также могут вручную запустить обновление баз.