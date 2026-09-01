В Великобритании 68-летнего Милана Ибрагима (Milan Ibrahim) приговорили к шести с половиной годам тюрьмы за управление нелегальным IPTV-сервисом. По данным следствия, за три года пиратская платформа принесла ему 980 812 фунтов стерлингов (около 1,3 млн долларов США).

Расследованием этого дела занималось подразделение полиции лондонского Сити по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности (PIPCU), а также в операции принимала участие британская Federation Against Copyright Theft (FACT), занимающаяся борьбой с нарушениями авторских прав.

По данным правоохранителей, Ибрагим организовал «сложную и хорошо отлаженную» инфраструктуру, которая работала как для пользователей в Великобритании, так и в других странах.

Как выяснили следователи, инфраструктура пиратского IPTV-сервиса, название которого не раскрывается, состояла из 80 серверов, размещенных в городе Чорли. В настоящее время полиция изъяла и отключила все эти серверы, фактически остановив работу сервиса, который незаконно транслировал контент крупных правообладателей, включая BBC, ITV и Sky, матчи английской Премьер-лиги, а также материалы правообладателей, входящих в Motion Picture Association.

Отдельно отмечается, что за три года работы сервис принес Ибрагиму 980 812 фунтов стерлингов.

Согласно открытым государственным реестрам, Ибрагим ранее был директором ныне закрытой компании CTU Systems, которая продавала ПО для IPTV. Однако власти не утверждают, что именно эта компания была связана с пиратским сервисом, фигурирующим в уголовном деле.

Представители PIPCU подчеркивают, что теперь последствия могут затронуть не только самого Ибрагима. По словам следователей, изучение конфискованных серверов может помочь установить личности пользователей пиратского сервиса, после чего им могут грозить штрафы и другие санкции за участие в нарушении авторских прав и финансирование нелегальной платформы.

Также сообщается, что против Ибрагима теперь начнут отдельное разбирательство в рамках британского закона Proceeds of Crime Act: таким образом власти намерены попытаться взыскать с него доход, полученный от работы IPTV-сервиса.

Директор юридического департамента Премьер-лиги Стефан Сергот (Stefan Sergot), отвечающий за борьбу с нарушениями авторских прав, назвал итоги этой операции «значимыми». По его словам, закрытый сервис являлся был одним из крупнейших поставщиков пиратских услуг в Великобритании и работал на протяжении многих лет.