20 и 21 августа в пространстве GOELRO в Москве состоялась седьмая международная конференция по практической кибербезопасности OFFZONE 2026. Она объединила специалистов по безопасности, разработчиков, инженеров и исследователей. Мероприятие посетили более 3000 человек, а своим опытом с пришедшими поделились более 130 экспертов.

«Каждый год OFFZONE показывает, как быстро меняется кибербезопасность. То, что еще недавно только появлялось в практике специалистов, сегодня становится рабочим инструментом — это хорошо видно на примере искусственного интеллекта и автономных агентов. Поэтому нам важно, чтобы на конференции говорили о том, какие технологии работают на практике, как меняются подходы к безопасности и какие задачи специалистам приходится решать по-новому. В конечном счете OFFZONE — это возможность увидеть, чем живет профессиональное сообщество сегодня и в какую сторону оно будет развиваться завтра», — говорит Евгений Волошин, директор по стратегии BI.ZONE.

Программу конференции открыл Эльдар Заитов, автор и редактор CTFtime.org, руководитель команды безопасности инфраструктуры «Яндекса». В докладе «CTF как отражение новой реальности: чему соревнования научили атакующих и защитников» он рассказал, как CTF развивались вместе с индустрией кибербезопасности и стали площадкой для проверки новых подходов к поиску уязвимостей и защите инфраструктуры. Отдельное внимание он уделил тому, как большие языковые модели и автономные агенты меняют подходы к безопасности.

На Main track и Fast track специалисты обсудили актуальные вопросы практической кибербезопасности, новые технологии и инструменты, результаты исследований и реальные кейсы. Параллельно работали тематические зоны AppSec.Zone, AI.Zone, Threat.Zone и AntiFraud.Zone, посвященные безопасности приложений, искусственному интеллекту, киберугрозам и противодействию мошенничеству. А на Community track спикеры обсуждали CTF, баг-баунти, OSINT, Web3, аппаратную безопасность и делились опытом решения практических задач.

Гости конференции могли не только слушать доклады, но и участвовать в разных активностях: проходить OFFZONE-квест, решать олимпиадные задачи, проверять хакерские навыки в HACK in 15 min, собирать аддоны для бейджа и зарабатывать офкоины — внутреннюю валюту конференции, которую можно было обменять на мерч OFFZONE.

В Tattoo.Zone участники мероприятия набили 45 татуировок, 25 из них — с логотипом конференции. По традиции обладатели таких татуировок получили пожизненную проходку на будущие OFFZONE.

Кроме того, на мероприятии было представлено исследование «Threat Zone 2026: обратная сторона». При его подготовке специалисты BI.ZONE изучили более 35 000 объявлений злоумышленников на теневых форумах, маркетплейсах и в Telegram-каналах за период с лета 2025 года по лето 2026 года.

Во время презентации эксперты рассказали о ключевых трендах и прогнозах развития теневого рынка. В частности, они отметили переход от отдельных инструментов к комплексным продуктам и сегментацию рынка: ценные предложения все чаще переходят с крупных форумов в закрытые чаты, приватные каналы и личные сделки.

Также на конференции анонсировали исследование BI.ZONE в области наступательной кибербезопасности. Специалисты проанализировали результаты более 100 проектов по пентесту, AppSec и red teaming за период с июля 2025 года по июль 2026 года, и выяснили, что более 90% компаний подвержены риску успешного проникновения в периметр. Чаще всего за анализом защищенности обращаются компании из ИТ-сектора (36%), финансовой отрасли (19%) и сферы услуг (13%).

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