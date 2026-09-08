Специалисты Microsoft обнаружили масштабную фишинговую кампанию, в рамках которой злоумышленники применяют технику «контрабанды ASCII-символов» (ASCII smuggling) и используют невидимые символы Unicode для обхода почтовых фильтров.

Атаки типа ASCII smuggling основываются на использовании символов из блока Tags в Unicode (U+E0000–U+E007F), часть из которых дублирует набор печатных ASCII-символов. Например, U+E0041 соответствует букве «A», а U+E0061 — «a». Хотя такие символы практически никогда не отображаются в пользовательских интерфейсах, они остаются частью текста и обрабатываются программами.

Ранее при помощи ASCII smuggling злоумышленники, например, скрывали вредоносные промпты для LLM, а теперь применяют эту технику для маскировки слов, характерных для финансового спама и фишинга.

В качестве одного из примеров исследователи приводят слово «funding», в середину которого внедряется невидимый символ U+E0020. В итоге получатель письма видит обычное слово «funding», тогда как почтовый фильтр может «увидеть» в этой строке слово «fun», неизвестный символ и слово «ding». В результате перестает работать как простое сопоставление по ключевым словам, так и некоторые регулярные выражения.

В Microsoft предупреждают, что проблема затрагивает в том числе ML- и NLP-фильтры. Из-за невидимого символа токенизатор может разбить знакомое слово на необычную последовательность сабтокенов, что в итоге снизит вероятность корректной классификации письма.

По данным компании, резкий рост атак с применением ASCII smuggling начался еще 9 февраля 2026 года. В итоге количество обнаружения таких сигнатур выросло с 21 000 до 1,3 млн в сутки, а в пиковые дни объем атак достигал 2,37 млн сообщений. Эта активность продолжалась на протяжении трех месяцев, а затем резко пошла на спад после 15 мая.

В общей сложности исследователи насчитали 148 связанных с этой операцией доменов финансовой тематики, на которые приходилось около 96% всех обнаруженных сообщений. В их названиях зачастую использовались слова вроде «funding», «capital», «loan», «advance» и «credit», а сами письма рекламировали бизнес-кредиты, кредитные линии и другое финансирование.

Рассылка спама осуществлялась через легитимную маркетинговую платформу ActiveCampaign. Благодаря инфраструктуре этого сервиса, его репутации и настроенной аутентификации такие письма походили на обычный маркетинговый трафик, что тоже усложняло фильтрацию по репутационным признакам.

При этом представители ActiveCampaign заявили, что их система модерации одинаково обрабатывает письма с невидимыми Unicode-символами и те же сообщения без обфускации, а массовое применение таких методов расценивается как подозрительный сигнал.

В Microsoft подчеркивают, что использование ASCII smuggling не делало спам-рассылки полностью «невидимыми» для систем защиты. Так, Defender обнаружил более 99% вредоносных сообщений, основываясь на других признаках, включая данные об отправителях, IP-адресах, доменах и их репутации.

Для защиты от подобных атак специалисты рекомендуют очищать тексты писем от невидимых символов Unicode до того, как фильтры начнут проверять их по ключевым словам, регулярным выражениям и сигнатурам. То же самое рекомендуется делать перед передачей писем ИИ-ассистентам, так как это поможет защититься от промпт-инжектов.