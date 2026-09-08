Разработчики Plex призвали пользователей как можно скорее обновить Plex Media Server и Plex Desktop. Дело в том, что в свежих версиях были исправлены сразу несколько серьезных уязвимостей, однако подробностей о них разработчики пока не раскрывают.

Сообщается, что многочисленные проблемы затрагивали Plex Media Server версии 1.43.2 и ниже, а исправления для них вошли в состав Plex Media Server 1.43.3 и Plex Desktop 1.115.0. Разработчики пишут, что уже запросили идентификаторы CVE для всех уязвимостей и обещают опубликовать дополнительную информацию вскоре после их присвоения.

«Мы рекомендуем всем владельцам серверов и пользователям Desktop как можно скорее обновиться до последней версии», — предупреждают в Plex.

Владельцев Plex Media Server на NAS отдельно предупреждают, что свежей версии пока может не быть в штатном менеджере пакетов. В этом случае обновление придется скачать с официального сайта и установить вручную.

Судя по всему, проблемы действительно могут оказаться серьезными, так как компания дополнительно разослала пользователям уязвимых версий письма с предупреждениями.

Для Plex это весьма необычный шаг, и в прошлом подобные адресные уведомления об отдельных уязвимостях компания отправляла лишь в нескольких случаях. К примеру, в 2022 году пользователей призывали срочно сменить пароли из-за хакерской атаки и утечки данных, а в 2025 году в компании предупредили пользователей о необходимости устранения уязвимости CVE-2025-34158, которая позволяла похитить учетные данные владельца сервера.

Следует отметить, что масштаб потенциальной поверхности для атаки немал. Так, по данным Censys, в интернете доступны более 360 000 устройств с веб-интерфейсом Plex Media Server (хотя не все эти системы обязательно используют уязвимые версии медиаплатформы).