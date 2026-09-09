Независимое технологическое издание Gamers Nexus совместно со специалистами Level1Techs и ИБ-исследователями изучило поведение телевизоров LG, работающих на webOS. В ходе масштабного расследования специалисты обнаружили, что устройства сканируют домашнюю сеть владельца, а также собирают сведения о соседних Wi-Fi-сетях и просматриваемом контенте. Кроме того, исследователи обнаружили, что распознанные голосовые запросы сохраняются в логах webOS в открытом виде. А после компрометации телевизора специалисты смогли использовать его для записи звука даже при выключенном экране.

Во время расследования, которое теперь опубликовано на YouTube и длится более двух часов, специалисты проанализировали сетевой трафик и прошивки нескольких моделей OLED-телевизоров LG, включая G5.

В итоге исследователи обнаружили, что телевизоры способны определять IP-адреса и местоположение своих владельцев, собирают информацию о доступных поблизости Wi-Fi-сетях (SSID, уровень сигнала и используемые каналы), а также сканируют локальную сеть, обнаруживая подключенные к ней устройства и их внутренние IP-адреса.

По словам главного редактора Gamers Nexus Стива Берка (Steve Burke), тестовый телевизор G5 обнаружил десятки никак не связанных с ним устройств, включая смартфоны и смарт-часы сотрудников. При этом подчеркивается, что для проведения такого сканирования не требовался взлом или эксплуатация каких-то уязвимостей, то есть речь идет о штатных возможностях устройства.

Представители LG заявили изданию Ars Technica, что поиск совместимых устройств в той же сети необходим для подключения различных гаджетов, обмена контентом и работы функций умного дома. В компании подчеркнули, что сканирование локальной сети является стандартной возможностью любых современных «умных» ТВ и IoT-устройств.

Другая часть расследования Gamers Nexus посвящена технологии Automatic Content Recognition (ACR), которую используют телевизоры LG. Эта технология позволяет создавать цифровые отпечатки аудио и видео, а затем определять, какой именно контент смотрит пользователь. Причем такой анализ может затрагивать не только встроенные приложения ТВ, но и контент с устройств, подключенных к телевизору через HDMI и другие входы (это могут быть мониторы, компьютеры, ТВ-приставки и так далее).

Ранее ИБ-эксперты уже предупреждали о том, что ACR широко применяется производителями телевизоров, и задавались вопросами о безопасности и конфиденциальности. Также специалисты подчеркивали, что отказаться от такой слежки может быть весьма непросто, и зачастую для этого потребуется углубленное изучение различных настроек ТВ в многочисленных подразделах, а универсального выключателя попросту не существует.

Как теперь отмечают исследователи Gamers Nexus, компания LG к тому же использует полученные с помощью ACR данные в своем рекламном бизнесе. Так, подразделение LG Ad Solutions утверждает, что только в США платформа охватывает 49 млн телевизоров LG на базе webOS, а также до 363 млн других устройств, связанных с теми же домохозяйствами (например, смартфонов и компьютеров). Это позволяет рекламодателям показывать таргетированную рекламу пользователям сразу на нескольких устройствах.

Однако еще больше вопросов у исследователей вызвали голосовые функции телевизоров LG. Дело в том, что в webOS обнаружились распознанные голосовые запросы, которые сохранялись в системных логах в открытом виде. Для демонстрации специалисты активировали голосовой поиск, а затем произнесли рядом с телевизором тестовую фразу с номером социального страхования. Позже эта фраза обнаружилась в логах практически в том же виде, в котором была произнесена.

При этом исследователи не сумели доказать, что такие транскрипты передаются на серверы LG: хотя устройство обращалось к серверам компании, сетевой трафик был зашифрован, и содержимое отправляемых пакетов определить не удалось. Однако сами расшифровки сохранялись в памяти устройства в читаемом виде, и специалисты отметили, что это создает дополнительные риски в случае компрометации телевизора.

Отдельно исследователи Gamers Nexus продемонстрировали, что в случае компрометации webOS телевизор можно использовать для скрытой записи звука. Получив полный доступ к системе, специалисты смогли задействовать эти функции даже тогда, когда телевизор находился в режиме ожидания, а его экран был выключен. Запись была возможна и без подключения к интернету: данные сохранялись локально на устройстве.

Представители LG оспаривают эти заявления исследователей. В частности, в компании сообщили СМИ, что в режиме ожидания телевизоры «слушают» пользователей только для распознавания ключевой фразы и лишь в том случае, если пользователь заранее активировал функцию Far-Field Voice Recognition. Если ключевая фраза не обнаружена, звук обрабатывается локально, сразу удаляется и не передается на серверы LG. Кроме того, по словам представителей компании, телевизоры вообще не собирают, не записывают и не передают вовне фоновые разговоры, если пользователь намеренно не активировал голосовые функции.

Следует отметить, что некоторые модели телевизоров LG (включая участвовавший в тестах G5) оснащены физическим выключателем встроенного микрофона. Причем исследователи подтвердили, что он действительно работает, и при отключении микрофон телевизора перестает принимать звук. Однако после компрометации webOS специалисты сумели использовать другие доступные телевизору источники аудио. К примеру, им удалось записать разговор через подключенную USB-веб-камеру и микрофон пульта, даже если встроенный микрофон самого ТВ был физически отключен.

Отдельно в своем видео команда Gamers Nexus сообщила, что во время расследования обнаружила в webOS ряд уязвимостей, включая проблему удаленного выполнения кода. Подробности об этих багах пока не раскрываются, так как исследователи придерживаются политики ответственного раскрытия информации.