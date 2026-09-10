Разработчики Google выпустили обновление для браузера Chrome, которое устраняет 230 уязвимостей, включая уже находящуюся под атаками 0-day-уязвимость в движке V8 (CVE-2026-87491). Баг позволяет удаленному атакующему добиться выполнения произвольного кода внутри песочницы браузера через специально подготовленную HTML-страницу.

Свежая уязвимость представляет проблему out-of-bounds записи в V8 — движке JavaScript и WebAssembly, который используется в Chrome. Сообщается, что эксплуатация бага может привести к повреждению хипа, утечке конфиденциальных данных или аварийному завершению работы браузера.

CVE-2026-87491 обнаружила Джихен Чон (Jihyeon Jeong), стажер-исследователь из Compsec Lab Сеульского национального университета. Она уведомила разработчиков Google о проблеме 6 августа 2026 года и получила вознаграждение в размере 2500 долларов США в рамках программы bug bounty.

Специалисты Google предупреждают, что для CVE-2026-87491 уже существует эксплоит, и уязвимость используется в реальных атаках, однако подробности пока не раскрываются. Как обычно в таких случаях, техническая информация об уязвимости не разглашается до тех пор, пока патчи не установит большинство пользователей. Ограничения могут сохраняться и дольше, если проблема затрагивает стороннюю библиотеку, от которой зависят другие проекты.

Патчи вошли в Chrome 153.0.8010.36 для Windows и Linux, а также в 153.0.8010.37 для macOS. Пользователям других браузеров на базе Chromium, включая Microsoft Edge, Brave, Opera и Vivaldi, тоже рекомендуется установить исправления, как только они станут доступны.

Помимо описанной 0-day, разработчики устранили в браузере еще 229 проблем. Среди них пять критических багов: две use-after-free уязвимости, out-of-bounds запись и переполнение буфера в WebGL, а также use-after-free в компоненте Cast. Отмечается, что еще одна серьезная use-after-free уязвимость в WebPackaging (CVE-2026-87639) была обнаружена с помощью OpenAI Codex Security.

CVE-2026-87491 стала уже седьмой активно эксплуатируемой 0-day-уязвимостью, исправленной в Chrome с начала 2026 года. Причем предыдущую проблему нулевого дня разработчики закрыли буквально несколько дней назад. Речь идет об уязвимости CVE-2026-85046, которая относилась к типу type confusion и тоже позволяла добиться выполнения произвольного кода через вредоносную HTML-страницу.

Для сравнения: за весь 2025 год в Chrome исправили восемь 0-day, которые уже применялись в реальных атаках. Многие из них обнаружили специалисты Google Threat Analysis Group (TAG), отслеживающие в том числе эксплуатацию уязвимостей в шпионских кампаниях.