Представители производителей аппаратных криптокошельков Trezor и BitBox предупредили пользователей о фишинговых письмах, замаскированных под срочные уведомления безопасности. Инциденты связаны с предполагаемым взломом сторонних сервисов почтовых рассылок, используемых производителями обоих кошельков.

В Trezor заявили в среду, что почтовый провайдер компании был взломан, и призвали пользователей не взаимодействовать с мошенническим письмом под заголовком «Критическое предупреждение безопасности: уязвимость энтропии STM32». Получателей попросили не переходить по ссылкам в этом письме. Связанный с атакой домен уже отключили и начали расследование. В тот же день похожее предупреждение выпустила команда BitBox: по предварительным данным, ее почтовый провайдер был скомпрометирован, а среди пострадавших оказалось несколько других биткоин-компаний, использовавших того же провайдера.

Поддельное письмо от имени Trezor сообщало о якобы обнаруженной уязвимости энтропии в чипах STM32, из-за которой пользователю нужно было срочно принять меры. В Trezor опровергли подлинность письма и подтвердили, что это фишинговая атака. Взломали сторонний почтовый сервис, а не системы Trezor.

Примечательно, что кампания появилась вскоре после реальной уязвимости, связанной с энтропией и затронувшей аппаратные кошельки Coldcard. Обнаруженная в июле ошибка в настройках сборки прошивки приводила к тому, что устройства использовали программный генератор псевдослучайных чисел вместо аппаратного, из-за чего генерировались уязвимые сид-фразы. Проблема касалась прошивки Coldcard Mk3. Впоследствии злоумышленники воспользовались уязвимостью и 31 июля вывели около 594 BTC (примерно $38 млн) примерно с 500 адресов, а позже обнаружили еще больше затронутых адресов и украденных средств. В Coinkite выпустили исправления для прошивки, однако владельцам кошельков с уязвимыми сид-фразами все равно пришлось создавать новые фразы восстановления и переводить средства. Ранее, в июле, в BitBox заявили, что устройства компании этой уязвимости не подвержены.

Нынешнее предупреждение о фишинге последовало за отдельным инцидентом с утечкой клиентских данных через логистического подрядчика Trezor — компанию ShipMonk. 13 августа в Trezor сообщили о несанкционированном доступе к системам ShipMonk, из-за которого пострадали данные 13 689 клиентов: у 11 742 из них были раскрыты ФИО, почтовые адреса, телефоны и адреса электронной почты, у 1947 — только ФИО, города и почтовые адреса. В Trezor подчеркнули, что собственные системы компании взломаны не были, а аппаратные кошельки, приватные ключи и сид-фразы остались в безопасности. Утекшие данные могут использоваться для более убедительных фишинговых атак.

4 сентября в Trezor раскрыли дополнительные сведения и сообщили, что пострадали данные еще примерно 67 000 клиентов из США, оформлявших заказы с ноября 2019 года по август 2021-го. Их ФИО, почтовые адреса, телефоны, адреса доставки и номера заказов также оказались скомпрометированы. С учетом августовских данных общее число пострадавших от утечки ShipMonk превысило 80 000 человек. В Trezor отметили, что ранее получили заверения об удалении этих старых данных из систем ShipMonk, однако 2 сентября выяснилось, что записи все еще хранились у подрядчика.