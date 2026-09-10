В Microsoft представили новые API для Windows 11, с помощью которых приложения смогут определять возрастную категорию пользователя ОС (ребенок, подросток или взрослый). Точную дату рождения при этом раскрывать не потребуется.

Новые API Windows Age будут использовать информацию, связанную с аккаунтом Microsoft, и передавать приложениям только возрастную категорию пользователя: младше десяти лет, 10–12, 13–15, 16–17 или 18 лет и старше.

«Приложения будут получать только необходимую для работы информацию о возрасте, но не конфиденциальные персональные данные, такие как полная дата рождения», — поясняют разработчики.

Для определения возрастной группы разработчики смогут использовать функцию GetUserAgeRangeAsync , а другая функция, GetAgeVerificationStatusAsync , позволит проверить, был ли возраст пользователя действительно подтвержден или просто указан им самостоятельно.

При этом приложения не получают доступ к возрастной информации автоматически. Для запроса таких данных приложению потребуется доступ к информации об аккаунте Microsoft, а пользователь должен разрешить его в настройках конфиденциальности Windows. Без этого разрешения Windows не сможет передать информацию о возрасте.

В Microsoft рассчитывают, что с помощью новых API приложения смогут автоматически применять подходящие возрастные ограничения и защитные механизмы для несовершеннолетних, при этом родителям не придется настраивать каждую программу отдельно.

Также сообщается, что Windows будет работать с системой Microsoft Age Verification (MAV), которая позволит один раз подтвердить возраст и сохранить соответствующий статус в учетной записи Microsoft. После этого приложения смогут запрашивать результат проверки через Windows Age API, не вынуждая пользователя снова проходить верификацию. В Microsoft описывают этот подход как «Verify once → use everywhere» («подтверди один раз — используй везде»).

Проверка возраста через сервисы Microsoft уже доступна в Сингапуре, Бразилии и Австралии. В дальнейшем географию планируют расширять по мере появления новых требований регуляторов.

Также разработчики отмечают, что планируют сделать настройку родительского контроля заметнее во время первоначального конфигурирования Windows в отдельных регионах (например, во Франции).

В настоящее время Windows Age API уже доступны участникам программы Windows Insider, и в Microsoft обещают в скором времени распространить новые возможности среди всех пользователей Windows.