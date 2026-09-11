Аналитики из компании Bitdefender обнаружили массовую схему, в рамках которой недобросовестные разработчики злоупотребляют программой Google Play Early Access для распространения мошеннических Android-приложений. Так, пользователям обещают денежные выплаты, криптовалюту или бесплатные спины, но вместо наград такие приложения бесконечно показывают рекламу.

Программа раннего доступа (Early Access) предназначена для тестирования еще не вышедших приложений и игр. С ее помощью разработчики могут собирать отзывы тестировщиков до официального релиза, однако публичные комментарии и рейтинги для таких приложений недоступны. Это защищает новые проекты от ревью-бомбинга, однако одновременно лишает пользователей одного из главных способов быстро обнаружить подозрительное приложение.

По данным исследователей, этой особенностью активно пользуются разработчики тысяч сомнительных приложений.

Причем в Bitdefender подчеркивают, что речь идет не о распространении малвари через Early Access. Схема строится на том, что пользователей заманивают обещаниями наград, а затем используют их устройства для генерации рекламных показов. Исследователи отмечают, что проблема носит массовый характер: некоторые разработчики стоят сразу за несколькими такими приложениями, а отдельные из них набирают тысячи и даже миллионы установок.

Обычно все начинается с того, что жертва видит рекламу в TikTok или другой соцсети, где ей обещают выплаты через PayPal, заработок в криптовалюте, подарочные карты, бесплатные спины или крупный выигрыш.

Для продвижения таких проектов используются в том числе дипфейки со знаменитостями, спортсменами и актерами, которые якобы рекламируют крупные бонусы. Соцсети удаляют подобную рекламу, однако злоумышленники быстро запускают новые кампании.

После установки такого приложения пользователь действительно может сразу получить щедрый виртуальный бонус. Однако по мере приближения к минимальной сумме для вывода средств прогресс резко замедляется, и получить обещанные деньги в итоге оказывается невозможно. Вместо этого приложение продолжает активно показывать рекламу, на которой и зарабатывают его авторы.

Специалисты вынесли в отдельную категорию приложений так называемые «призрачные казино». Они маскируются под обычные слот-игры или головоломки, что позволяет обходить часть требований, которые предъявляются к настоящим приложениям для гемблинга: лицензирование, географические ограничения и проверку возраста.

Исследователи обнаружили мошеннические приложения с названиями Chicken Road и Ice Fishing, поддельные PDF-ридеры, сканеры QR-кодов, трекеры телефонов и другие якобы полезные утилиты.

Также мошенники злоупотребляют чужими торговыми марками. К примеру, разработчики могут первоначально загрузить игру в Google Play под названием в духе Grand Theft Auto V (Early Access), дождаться ее индексации в поиске Google, а затем полностью изменить название, описание и скриншоты приложения. Причем последние нередко генерируются с помощью ИИ и вообще не имеют отношения к реальному геймплею.

Одним из таких клонов GTA стало приложение Vice Streets: Open World (com.gamblechaos.withfriends.game). Оно набрало более миллиона загрузок, вообще не имея отзывов и рейтинга. В настоящее время приложение уже удалено из магазина Google Play, однако неизвестно, сделали это специалисты Google или сам разработчик.