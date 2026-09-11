22-летний гражданин Сингапура Мэлоун Лэм во вторник признал себя виновным по федеральному обвинению в создании ОПГ. По данным полиции, он возглавлял международную преступную группу, которая с помощью методов социальной инженерии похищала и отмывала криптовалюту. Суммарный ущерб от преступных действий группы оценивается более чем в 245 млн долларов.

Лэм бросил школу после восьмого класса, переехал из Сингапура в США и поселился в Майами, штат Флорида. Судья федерального окружного суда округа Колумбия Коллин Коллар-Котелли пока не назначила дату вынесения приговора. Слушание дела по существу намечено на 8 декабря. Максимальное наказание, которое ему грозит, — 20 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, Лэм был организатором преступной группы, участники которой с 2023 года совершали различные криптовалютные кражи. Всего по делу проходят 18 обвиняемых, и Лэм стал уже одиннадцатым из тех, кто признал вину.

Ключевой эпизод преступления произошел в августе 2024 года. Тогда Лэм и его сообщники обманом выманили у жителя Вашингтона биткоины на сумму свыше 245 млн долларов. Двое предполагаемых сообщников Лэма выдавали себя за представителей Google и криптобиржи Gemini, чтобы получить доступ к Google Drive жертвы. Благодаря этому они похитили более 4100 биткоинов.

По словам прокуроров, Лэм использовал псевдонимы Anne Hathaway, $$$ и King Greavys. Именно он, как утверждает следствие, находил жертв и координировал действия остальных участников группировки. Ранее по этому делу уже был осужден 22-летний Эван Тэнгемен, получивший в апреле более пяти лет тюрьмы. Обвинение также предъявили сообщнику Лэма Жандиэлю Серрано.

После обналичивания украденных сумм Лэм и его окружение начали вести роскошный образ жизни. Так, на аренду ночных клубов иногда уходило около $500 тысяч за вечер. В частности, упоминается сумма в $569 тысяч, потраченная за один вечер в клубе Лос-Анджелеса. Деньги также шли на люксовые сумки и часы, аренду домов в Лос-Анджелесе, Хэмптонсе и Майами, а также на автомобили премиум-класса стоимостью от $100 тысяч до $3,8 млн.

Спустя примерно месяц после кражи агенты ФБР арестовали Лэма в Майами. При этом, согласно материалам обвинения, кто-то из сотрудников правоохранительных органов предупредил его о готовящемся аресте.