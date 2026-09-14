Специалисты из немецкого ИБ-стартапа Nebty обнаружили масштабную мошенническую сеть DoppelCart, которая размещает поддельные интернет-магазины более чем на 119 000 доменов. Такие сайты копируют реальные бренды и привлекают покупателей скидками, а при оформлении заказа крадут данные банковских карт.

Исследователи пишут, что большинство связанных с DoppelCart доменов зарегистрировано в зоне .shop. По подсчетам специалистов, на мошенническую инфраструктуру приходится 2,72% всех сайтов в этой доменной зоне. Хуже того, порядка 105 000 фейковых магазинов до сих пор остаются активными.

В компании называют DoppelCart крупнейшим их известных кластеров фейковых магазинов по количеству доменов. Для сравнения, ранее крупнейшей считалась сеть BogusBazaar, в которую входило около 75 000 поддельных сайтов.

Кроме того, глава Nebty Бенедикт Шойнграбер (Benedikt Scheungraber) рассказал изданию BleepingComputer, что 96% сайтов DoppelCart построены практически одинаково и используют одну и ту же техническую основу. При этом сеть из десятков тысяч фальшивых магазинов обслуживается всего 27 бэкендами.

Мошенники копируют каталоги товаров, описания, изображения и фирменный стиль реальных компаний, а порой фейковые магазины даже подгружают ресурсы напрямую с серверов оригинального сайта.

В общей сложности исследователи насчитали 44 182 бренда, которые имитирует DoppelCart. В среднем злоумышленники создают по два клона на каждый бренд, однако в случаях SodaStream, Velasca, CurrentBody, Daniel Wellington, Dreame, Horze, MOVA и SPARK PAWS злоумышленники создали более 30 вредоносных копий. Для привлечения покупателей такие поддельные магазины часто обещают скидки до 65%.

При изучении страниц оплаты на сайтах DoppelCart специалисты Nebty обнаружили веб-скиммер: код, который собирает номера банковских карт, сроки их действия, CVV/CVC-коды, имена владельцев, email-адреса, телефоны и физические адреса.

Все собранные данные в режиме реального времени передаются на управляющий сервер через WebSocket. Более того, вредоносный код на странице оплаты может перехватывать и передавать атакующим одноразовые коды, которые банки отправляют пользователям для подтверждения платежей.

Причем некоторые фейковые магазины указывают настоящий адрес службы поддержки скопированного бренда. В результате жертвы, которые оплатили товар и ничего не получили, обращаются с претензиями к представителям реальной компании.

Исследователи пишут, что пытались связаться с основным хостинг-провайдером инфраструктуры DoppelCart, однако ответа не получили.

Специалисты создали отдельную базу, через которую компании могут проверить, используются ли их бренды в мошеннической сети, а также могут выявить связанные с DoppelCart сайты.