Представители Microsoft подтвердили, что сентябрьские обновления вызывают сбои в работе Remote Desktop Services (RDS). После установки патчей пользователи могут потерять возможность подключаться к Windows Server по RDP, и в некоторых случаях для восстановления работы может потребоваться жесткая перезагрузка сервера.

В компании сообщают, что проблема затрагивает Windows Server 2012 и более новые версии серверной ОС, а также устройства под управлением Windows 10 и Windows 11.

Администраторы начали сообщать о массовых сбоях вскоре после сентябрьского «вторника обновлений». По их словам, после установки патчей RDS-серверы зависают при подключении, не дают пользователям войти в систему или вообще перестают принимать новые соединения.

Кроме того, администраторы заметили, что после возникновения проблемы уже открытые RDP-сессии могут некорректно завершаться или не отключаться вовсе. При этом новые подключения зависают еще в процессе установления соединения.

Как теперь подтвердили разработчики Microsoft, в некоторых окружениях работа RDS становится нестабильной: RDP-соединения обрываются через несколько минут, возникают проблемы со входом, а сервер может зависнуть на экране «Please wait for the Remote Desktop Configuration».

Причем сбои затронули не только RDS. Одновременно могут перестать отвечать Microsoft Management Console (MMC), RDS Licensing Diagnoser и «Проводник». Кроме того, иногда может зависать страница Windows Update, бесконечно показывая индикатор загрузки.

В качестве временного решения в Microsoft опубликовали групповые политики Known Issue Rollback (KIR), отменяющие проблемные изменения. Они доступны для затронутых версий Windows 10, Windows 11 и Windows Server 2012–2025. На управляемых корпоративных устройствах политики нужно развернуть через Computer Configuration -> Administrative Templates.

Если проблема возникает на виртуальной машине и подключиться к ней по RDP невозможно, в компании советовали остановить и заново запустить VM.

Вечером 14 сентября специалисты Microsoft выпустили экстренные патчи, которые исправляют проблемы в работе RDS. Патчи вышли для Windows 10 21H2 и 22H2, Windows 11 24H2, 25H2 и 26H1, а также Windows Server 2019, 2022 и 2025.

Кроме того, для серверных версий ОС обновления распространяются через Microsoft Update Catalog, а патч для Windows 11 26H1 также доступен через Windows Update, Windows Update for Business и WSUS.

Сами администраторы отмечают, что работоспособность RDS возвращается после удаления сентябрьских обновлений. Однако вместе с проблемными патчами такой откат приводит к удалению всех исправлений безопасности за сентябрь 2026 года.