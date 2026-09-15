В часах Apple Watch Series 12, представленных на прошлой неделе, появились функции Live Rewind и Siri Recap, которые обрабатывают разговоры, происходящие вокруг владельца часов. Первая функция позволяет получить расшифровку последних 15 секунд аудио, а вторая — автоматически составляет краткие конспекты разговоров. Эти нововведения уже вызвали вопросы у правозащитников, так как речь идет приватности и согласии людей, оказавшихся рядом с владельцем гаджета.

Live Rewind работает как своеобразная «перемотка» разговора: после двойного нажатия колесика Digital Crown часы берут последние 15 секунд аудио с микрофона устройства и обрабатывают их в Secure Exclave на чипе S11. Затем данные передаются на находящийся поблизости iPhone, где алгоритм speech-to-text превращает речь в текст. Расшифровка разговора сохраняется, после чего исходное аудио удаляется.

В Apple предлагают использовать функцию, например, чтобы не забыть рекомендацию книги, интересную мысль коллеги или фразу, которую пользователь не расслышал.

При активации Live Rewind часы издают звуковой сигнал даже в беззвучном режиме, а на экране появляется анимация с микрофоном. Однако такой сигнал лишь предупреждает окружающих о происходящем, но не позволяет им заранее согласиться на запись. Это может быть особенно актуально для США, где в 11 штатах для записи разговора требуется согласие всех его участников.

Еще одна новая функция, Siri Recap, способна в течение дня анализировать разговоры пользователя и создавать заметки на их основе: генерировать заголовок, краткое содержание беседы и ее ключевые тезисы. Точной расшифровки аудио при этом не создается, личности говорящих не определяются, а исходное аудио не сохраняется. Поэтому отдельного звукового предупреждения при работе Siri Recap нет.

В Apple подчеркивают, что расшифровки и пересказы разговоров защищены сквозным шифрованием, и получить доступ к необработанному аудио не могут даже сотрудники компании. Кроме того, по умолчанию функция Siri Recap не включена постоянно: пользователь сам выбирает, когда она должна работать.

Специалист Фонда электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF) по судебным вопросам в сфере приватности Адам Шварц (Adam Schwartz) заявил изданию The Register, что люди должны иметь возможность самостоятельно решать, может ли технология документировать их разговоры.

По его словам, у окружающих фактически нет способа заранее согласиться на такую обработку разговора или отказаться от нее. В EFF опасаются, что широкое распространение подобных технологий приведет к возникновению самоцензуры и повлияет на спонтанность и приватность обычных бесед.

«Постоянный мониторинг наших разговоров — неприемлемое вмешательство в приватность общения», — резюмировал Шварц.

В организации посоветовали владельцам Apple Watch дважды подумать перед использованием новых функций и с уважением относиться к своим собеседникам.