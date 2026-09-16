Хакер #327. Doom.ttf
Расписание уже доступно на сайте конференции. Ниже — несколько докладов из программы ZeroNights 2026.
Offensive Track
Трек посвящен техникам атак, поиску и эксплуатации уязвимостей, реверс-инжинирингу, этичному хакингу и другим направлениям offensive security.
«Слежка за ноль рублей: эксплуатация рекламных API мобильных операторов» — Антон Бочкарев
Доклад посвящен практическому исследованию уязвимостей в цифровых рекламных сервисах крупных мобильных операторов. Автор покажет, как с помощью техники AdINT (Advertising Intelligence) и рекламных идентификаторов можно деанонимизировать пользователей, получать сведения об их геолокации, истории звонков и интересах через публичные API.
Слушатели узнают, как механизмы рекламного таргетинга позволяют идентифицировать конкретного абонента по звонку или переходу по ссылке.
Исследование получило международное признание, благодарности на SANS Summit в США, и привело к закрытию критических брешей в безопасности крупных телекоммуникационных компаний.
«Correlation Power. Debug? Реверс железки осциллографом и математикой» — Алексей Шалпегин
Недокументированные регистры, скрытые режимы работы и проприетарные механизмы призваны защитить внутреннюю логику микроконтроллера от анализа. Но насколько эффективна такая защита, если исследователь готов выйти за рамки классического реверс-инжиниринга?
Доклад посвящен исследованию аппаратного AES-ускорителя в микроконтроллере Realtek и обнаруженному в нем недокументированному режиму Scrambler.
Поскольку традиционные методы реверс-инжиниринга не позволили разобраться в работе механизма, исследователь применил side-channel analysis (SCA) и восстановил внутренний алгоритм аппаратного блока, воспроизведя его программную реализацию.
«Jailbreaking the jailbreak — разбираем проприетарный root в open source-проекте» — Михаил Дрягунов
Доклад посвящен анализу закрытой утилиты в кастомном U-Boot, которую разработчики Valetudo используют для обхода Secure Boot и получения root-доступа к роботам-пылесосам Dreame.
Автор расскажет о реверс-инжиниринге U-Boot и системы тикетов с помощью Ghidra и GhidraMCP, а также разберет зашифрованный архив, который утилита предлагает отправлять разработчикам Valetudo. В частности, будет показано, как вычислить ключ, расшифровать архив и получить содержащиеся в нем данные, включая пароль от Wi-Fi и фотографии с камеры робота.
В финале будет представлен PoC, позволяющий вычислять тикет без серверов разработчиков Valetudo и получать root-доступ к устройствам из разных регионов без передачи архива третьей стороне.
SecOps Track
В этом треке собраны доклады о защите приложений и инфраструктуры, AppSec, анализе стороннего кода и безопасности платформ.
«RAG в опасности: как построить и взломать managed Qdrant» — Егор Зонов
Векторные базы данных стали стандартом для RAG-систем, а СУБД в целом массово переходят к managed-платформам с единым контуром управления и централизованной поддержкой. Однако превращение отдельного инструмента в платформу увеличивает поверхность атаки и ужесточает требования к безопасности.
Доклад посвящен безопасности платформ, построенных вокруг векторных баз данных. Автор разберет результаты оценки безопасности платформенного Qdrant.
Со стороны атакующего будут рассмотрены две найденные RCE-уязвимости, одна из которых была исправлена без присвоения CVE, а также другие векторы атак на платформенные БД.
Со стороны защитника речь пойдет об архитектурных решениях и харденинге подобных платформ.
Доклад будет интересен архитекторам облачной безопасности, AppSec-инженерам и Offensive-специалистам (в том числе багхантерам).
«Сторонний код в продукте: как не сломать безопасность, принимая плагины от внешних разработчиков» — Максим Гусев
Доклад посвящен процессу security review стороннего кода на примере плагинов для «Яндекс Трекера».
Спикер расскажет, как организована проверка внешнего кода в Яндекс 360, как в этот процесс интегрирован ИИ, какие проблемы удается находить автоматически и в каких случаях по-прежнему требуется ручная проверка.
Community Track
В рамках Community Track пройдут интерактивные доклады с вовлечением слушателей, воркшопы и другие практические активности.
«Swagger для слесаря: datasheet как OpenAPI для физических эксплойтов и аудита» — Вадим Шепелев
В ИБ существует железное правило: не «светить» учетными данными. Но в физическом мире это правило систематически нарушается, а ключи оставляют на столах и выкладывают в соцсети фото и видео.
Доклад посвящен использованию технической документации на физические ключи при исследовании систем контроля доступа.
Datasheet с параметрами ключей существуют у производителей десятилетиями и содержат геометрию профиля, глубину кодовых дорожек, шаг нарезки, углы, радиусы и допуски. Автор предлагает применять к таким данным подход, похожий на работу с OpenAPI-спецификациями, и использовать их вместо анализа ключей «на глаз».
«Исследование криптографии в системах СКУД» — Серафим Перекалин
Доклад посвящен современным криптографическим алгоритмам и протоколам, применяемым в системах контроля и управления доступом.
В программе заявлены AES-128/256 в режимах взаимной аутентификации, Triple DES, эллиптическая криптография ECC (ECDH/ECDSA), SHA-256, комбинированные схемы AES+ECC+SHA-256, а также протоколы защищенного канала SCP03, CCM и OSDP Secure Channel.
Больше докладов можно найти на официальном сайте конференции.
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