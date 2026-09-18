Разработчики Google выпустили сентябрьские патчи для смартфонов Pixel, исправляющие 110 уязвимостей. Среди них была уязвимость нулевого дня, обнаруженная в сотовом модеме (CVE-2026-58704). Причем в компании предупредили, что эта проблема уже используется хакерами в целевых атаках.

CVE-2026-58704 получила 8,0 балла по шкале CVSS и позволяет повысить привилегии на устройстве. Проблема связана с логической ошибкой в сотовом модеме (Cellular Modem), из-за которой атакующий может успешно обойти проверку разрешений.

Подчеркивается, что для эксплуатации уязвимости от владельца Pixel не потребуется никаких действий: ему не нужно переходить по ссылкам, открывать файлы или устанавливать приложения. То есть проблема подходит для осуществления zero-click-атак и позволяет удаленно повысить привилегии на устройстве. Однако подробностей о применении бага в Google пока не раскрывают.

При этом в компании сообщили, что обнаружили признаки «ограниченной целевой эксплуатации» CVE-2026-58704, хотя не раскрыли информацию о том, кто именно использует уязвимость, и против кого были направлены обнаруженные атаки.

16 сентября 2026 года Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) уже добавило CVE-2026-58704 в каталог известных эксплуатируемых уязвимостей (KEV).

Помимо 0-day-уязвимости, сентябрьские патчи исправляют еще 109 проблем в устройствах Pixel. Среди них 88 уязвимостей, связанных с повышением привилегий; десять багов, которые могут привести к раскрытию информации; девять проблем удаленного выполнения кода; еще две DoS-уязвимости.

Также патчи устранили две серьезные уязвимости повышения привилегий в компонентах ядра — CVE-2026-56914 и CVE-2026-58773. И еще 46 критических проблем затрагивают различные компоненты Pixel, включая BigOcean, Bootloader, IP Multimedia Subsystem и Trusted Execution Environment.