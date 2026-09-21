Хакеры из группы stegan0gram демонтировали и похитили дорожную камеру Flock Safety, скопировали почти все хранившиеся на ней данные и извлекли ПО устройства. Анализ показал, что камеры, предназначенные прежде всего для распознавания автомобильных номеров, способны обнаруживать не только машины, но также людей и велосипеды. Изучением полученных данных занялись журналисты изданий 404 Media и Wired.

Следует отметить, что в США камеры Flock давно подвергаются критике из-за масштабов наблюдения и слишком широкого доступа к собранным данным. Дело в том, что камеры компании объединены в национальную сеть, которой пользуются правоохранительные структуры по всей стране. Например, ранее журналисты Wired обнаружили, что записи с камер одного только города Альфаретта в Джорджии были доступны более чем 2000 организаций — от полицейских управлений и колледжей до аэропортов и федеральных ведомств.

В свою очередь, журналисты 404 Media писали, что полицейские обращались к системе Flock в интересах Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). А в Техасе, где действует практически полный запрет на аборты, полицейские использовали общенациональную сеть Flock для поиска женщины, самостоятельно прервавшей беременность. Для этого правоохранители проверили данные более чем 83 000 камер по всей стране, включая штаты, где аборты разрешены.

На этом фоне камеры Flock регулярно становятся объектами протестов и вандализма, а некоторые города вовсе отказываются от их использования или изготавливают муляжи, чтобы приманить вандалов.

Участники stegan0gram получили доступ к Android-системе камеры и обнаружили несколько разделов, часть которых не была зашифрована, а в разделе media был найден ключ шифрования, с помощью которого удалось открыть другой раздел — с фотографиями и видео.

Журналисты объясняют, что эти находки особенно примечательны на фоне прежних заявлений представителей Flock. Так, в компании утверждали, что данные на устройствах защищены шифрованием, а физический доступ к камере не позволит получить доступ к отснятым материалам, поскольку изображения хранятся локально совсем недолго, только перед отправкой в облако.

Как выяснилось теперь, на камере работает около 20 приложений Flock, отвечающих за обнаружение движения, съемку, классификацию объектов, загрузку данных и обновления.

При появлении объекта камера делает серию снимков с разной экспозицией. В среднем на одну проезжающую машину приходилось около 28 кадров, а в некоторых случаях — больше 100. Затем ПО отбирает подходящие изображения, обрезает нужные участки и передает данные на серверы Flock через мобильную сеть. Исследователи пришли к выводу, что сама камера не распознает номер, марку, модель и цвет автомобиля, и это происходит уже на серверах компании.

В восстановленных логах изученного устройства сохранились записи примерно за 21 день работы камеры. За это время устройство зафиксировало примерно 50 200 машин и создало около 1,6 млн изображений. Так, в обычный день камера фиксировала около 3300 автомобилей, а максимум составил 4454 машины.

Также выяснилось, что помимо автомобилей ПО Flock явно может обнаруживать другие транспортные средства и людей. Журналисты Wired извлекли из файлов устройства локальные модели компьютерного зрения и протестировали их отдельно: те уверенно определяли людей на тестовых изображениях, включая селфи одного из журналистов.

Затем эти модели проверили на 27 321 коротком видео, сохраненном на камере. Людей они обнаружили в 11 роликах — во всех случаях это были мотоциклисты. Причем столь небольшое количество срабатываний объяснялось расположением камеры, которая была направлена сверху на проезжую часть, из-за чего пешеходы практически не попадали в кадр.

При этом детектор номерных знаков иногда ошибался и порой принимал за автомобильные номера наклейки, рамки и другие изображения. Например, в одном случае система приняла за номер нашивку с американским флагом на сумке мотоциклиста.

Отдельно исследователи подчеркивают, что им не удалось обнаружить признаков того, что камера использует ПО для распознавания лиц.

В ответ на публикацию этого расследования представители Flock заявили, что несанкционированный демонтаж и вскрытие камер являются незаконными. Также в компании подчеркнули, что пока не получали отчета об обнаруженных проблемах через свою программу раскрытия уязвимостей и не располагают достаточной информацией для оценки находок исследователей.