ФБР изъяло два домена NightmareStresser — сервиса, предназначенного для DDoS-атак по найму. По данным американских властей, NightmareStresser был одним из старейших действующих DDoS-сервисов, и с 2022 года его использовали для сотен тысяч атак по всему миру.

Правоохранители конфисковали домены nightmare-stresser[.]com и nightmarestresser[.]org, и теперь на них размещена «заглушка» ФБР, сообщающая об изъятии доменов в рамках международной операции, в которой принимали участие американские правоохранители и Королевская канадская конная полиция.

NightmareStresser относился к так называемым «бутер»- (booter) и «стрессер»-сервисам (stresser), которые представляют собой решения для DDoS-атак по найму. Если бутер — это сервис, позволяющий злоумышленникам заказать DDoS-атаку на любой сайт или устройство, подключенное к интернету, то стрессер предлагает ту же функциональность, но якобы предназначен для легитимного тестирования надежности веб-ресурсов и стоящей за ними инфраструктуры.

Согласно отчету специалистов компании Searchlight Cyber за 2023 год, у NightmareStresser насчитывалось более 566 000 зарегистрированных пользователей, а инфраструктура сервиса включала 52 выделенных сервера. Платформа позволяла атаковать цели на уровнях L4 и L7, а мощность DDoS-атак могла достигать 200 Гбит/с.

На своем сайте операторы рекламировали NightmareStresser как «единственный DDoS-инструмент, доступный 24/7» и утверждали, что сервис непрерывно работает уже более восьми лет. Клиенты платформы могли выбрать IP-адрес или URL цели, порт и число одновременных атак, а среди доступных функций сервиса числились обход CAPTCHA, геоблокировок и ограничений частоты запросов. Оплату операторы NightmareStresser принимали в криптовалюте.

Представители Министерства юстиции США сообщают, что такие DDoS-сервисы используются для атак на образовательные учреждения, государственные организации, игровые платформы и другие цели. Причем атаки не только выводят из строя конкретные ресурсы, но и могут заметно ухудшать работу интернет-сервисов для множества пользователей.

Конфискация доменов NightmareStresser прошла в рамках международной операции PowerOFF, длящейся с 2018 года и нацеленной на сервисы для DDoS-атак по найму. За прошедшие годы правоохранители из разных стран закрыли более ста доменов, связанных с DDoS-сервисами, а обвинения были предъявлены 12 людям. К примеру, только в апреле 2026 года в рамках очередного этапа операции были отключены 53 домена и арестованы четыре человека.

Следует отметить, что в прошлом NightmareStresser уже попадал в поле зрения правоохранителей. Так, в декабре 2022 года американские власти изъяли nightmarestresser[.]com в ходе конфискации 48 доменов, связанных с различными DDoS-сервисами.