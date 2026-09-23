Польские прокуроры предъявили обвинения бывшему сотруднику полиции в ходе расследования дела о крахе криптобиржи zondacrypto. Одновременно следователи обыскивают нефтебазу, где основателя биржи видели в последний раз перед исчезновением.

Во вторник сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC) по распоряжению отдела по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры задержали мужчину по имени Артур К. Ему предъявили обвинения по двум пунктам.

Первый пункт — участие в организованной преступной группе. Второй объединяет сразу несколько эпизодов: нанесение крупного ущерба биржам BitBay и BB Trade Estonia, а также третьей структуре, пособничество в присвоении вверенных денежных средств пользователей биржи, пособничество компьютерному мошенничеству и отмывание денег, полученных преступным путем.

Как сообщило Польское радио со ссылкой на государственное агентство PAP, Артур К. — бывший сотрудник полиции. При обыске у него дома обнаружили документацию, связанную с деятельностью биржи. По словам представительницы Генеральной прокуратуры Анны Адамяк, его допрашивают в качестве подозреваемого, после чего прокуратура решит, ходатайствовать ли о его заключении под стражу до суда.

Параллельно полиция Катовице проводит обыск и исследует нефтебазу. Именно там в последний раз видели основателя zondacrypto Сильвестра Сушека перед тем, как он бесследно исчез в марте 2022 года. Работы ведутся под руководством группы прокуроров: в них участвуют эксперты и используется специализированное криминалистическое оборудование, как указано в сообщении ведомства. Следствие квалифицирует дело не как пропажу человека, а как незаконное лишение свободы. Один из ранее обвиненных по делу подозревается в том, что снял жесткий диск с видеорегистратора камер наблюдения на автозаправочной станции.

Сушек основал биржу BitBay в Катовице в 2014 году. В 2020 году оператора зарегистрировали в Эстонии под названием BB Trade Estonia OÜ, платформу переименовали в zondacrypto, а ее представители заявили о 1,3 млн клиентов, преимущественно из Польши. В апреле на бирже заморозили вывод средств, после чего она фактически прекратила работу, а 29 июня подразделение финансовой разведки Эстонии отозвало у оператора лицензию.

С августа обвинения по этому делу предъявили как минимум еще пяти лицам, в том числе бывшему главе Олимпийского комитета Польши Радославу П. Все, кто публично прокомментировал ситуацию, отрицают обвинения.