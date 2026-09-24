Суд в Бруклине приговорил 23-летнего Рональда Спектора к лишению свободы на срок от четырех до двенадцати лет. Спектор признал себя виновным в хищении почти 16 млн долларов примерно у сотни американских пользователей криптобиржи Coinbase. Схема строилась на фишинге и социальной инженерии: мошенник выдавал себя за сотрудника биржи.

Помимо тюремного срока, Спектор обязан возместить пострадавшим почти всю сумму ущерба. Он также лишится наличных, криптовалюты и имущества общей стоимостью свыше 500 тысяч долларов.

О решении суда окружная прокуратура Бруклина сообщила 23 сентября. Ранее, 2 сентября, Спектор признал вину по всем 31 пунктам обвинения, в том числе в отмывании денег, крупной краже и хранении похищенного имущества — все преступления первой степени тяжести. Обвинение добивалось более сурового наказания — от 7 до 21 года — и возражало против срока, согласованного при признании вины.

Обвинительное заключение предъявили в декабре 2025 года, и сначала Спектор отрицал вину. Его адвокат Тодд Сподек тогда утверждал, что пользователи сами инициировали переводы, а сторона защиты не согласна с доводами прокуратуры. Однако спустя несколько месяцев обвиняемый изменил позицию. О подаче апелляции в сообщении прокуратуры не говорится.

По данным следствия, Спектор связывался с жертвами по телефону и электронной почте, представляясь сотрудником Coinbase. Он сообщал, что аккаунт якобы взломан или средства находятся под угрозой, и убеждал срочно перевести криптовалюту на безопасный кошелек. Пользователи считали, что сами контролируют этот кошелек, но на деле доступ к нему был и у мошенника. Получив средства, он пропускал их через биржи, обменные сервисы и миксеры, после чего выводил. Часть денег оказалась на платформах для азартных игр с криптовалютой и в интернет-магазинах.

Среди пострадавших есть жители разных штатов. Житель Калифорнии лишился более $1 млн, жительница Вирджинии потеряла свыше $900 тыс. Житель Пенсильвании перед звонком «из поддержки» получил поддельные сообщения двухфакторной аутентификации и потерял около $53 тыс. Жительница Мэриленда лишилась почти $39 тыс.

Дело вело подразделение прокуратуры Бруклина по виртуальным валютам, расследование заняло около года. Общий ущерб оценили примерно в 15,944 млн долларов, следователи опросили более 70 пострадавших.

Ключевую роль сыграли анализ блокчейна, цифровая криминалистика и материалы, изъятые при исполнении нескольких ордеров на обыск. Домашний IP-адрес Спектора оказался связан с кошельками, на которые поступали похищенные средства. Выяснилось также, что в сети он действовал под ником @lolimfeelingevil, вел Telegram-канал Blockchain enemies и пользовался мессенджером Discord. В переписке он обсуждал кражи, вербовал помощников, хвастался миллионными доходами от мошенничества и упоминал, что проиграл в азартных играх около $6 млн в криптовалюте. Когда ему предъявили обвинения, он избавился от аппаратного криптокошелька и завел новый.

В ходе расследования власти изъяли около $105 тыс. наличными и порядка $400 тыс. в криптовалюте. Специалисты Coinbase помогали следствию выявлять пострадавших клиентов, собирать доказательства и отслеживать движение средств.