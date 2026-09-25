Вечером 24 сентября с кошельков, которые связывают с криптобиржей Bitget, менее чем за час ушло около $350 млн в различных криптоактивах. Средства из горячих и холодных хранилищ в нескольких блокчейнах стекались на один недавно созданный адрес. Необычную активность первыми заметили ончейн-аналитики, в том числе специалисты Bubblemaps и исследователи Arkham Intelligence. Они назвали Bitget «потенциально взломанной».

Генеральный директор Bitget Грейси Чен к моменту публикации уже подтвердила взлом. Пользователи сообщают, что вывод средств заблокирован.

Первым тревожным сигналом стали операции с горячим кошельком биржи. Горячим называют хранилище, подключенное к интернету и используемое для быстрой обработки выводов средств, в отличие от офлайнового холодного хранилища. Новый адрес, начинающийся с 0xe410, получил из него около $19,67 млн в USDT0, кроссчейн-версии стейблкоина USDT. Всего за шесть минут он обменял их на 7111 ETH в сети Arbitrum. В отличие от USDT, эфир децентрализован, и заморозить его невозможно.

Обмен происходил через децентрализованные сервисы UniswapX и 1inch Fusion. Покупатель платил на 5% больше рыночной цены, чтобы ускорить обмен. Активность в X первым заметил исследователь под псевдонимом DCF GOD. По его данным, затем с других кошельков Bitget на тот же адрес ушли ETH, AVAX, BNB, USDC, USDT и XAUT — токен, обеспеченный физическим золотом.

Примерно через шесть минут после первой подозрительной сделки отток с публично известных кошельков биржи прекратился и не возобновлялся как минимум 20 минут.

По данным ончейн-аналитика SpecterAnalyst, средства позже отправили на адреса, которые ранее использовали северокорейские хакерские группировки.

В 2023 году в Bitget создали защитный фонд объемом $300 млн специально для покрытия потерь от взломов и краж. Инциденты такого масштаба в отрасли не редкость. В феврале 2025 года с биржи Bybit похитили $1,4 млрд: атакующие подменили интерфейс подписания транзакции во время планового перевода средств с холодного кошелька. Это крупнейшая криптокража в истории. В целом за прошлый год хакеры похитили у бирж и протоколов $2,72 млрд.