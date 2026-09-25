Сейчас в магазине «Хакера» доступны три бумажных спецвыпуска. Самый свежий среди них — спецвыпуск #4 с лучшими статьями за 2021–2022 годы: от практики пентеста до изучения необычного железа. Тиражи журналов ограничены, и допечаток мы не планируем. Первый и второй спецвыпуски уже распроданы полностью, поэтому каждый из оставшихся номеров — часть ограниченной бумажной серии, собрать которую целиком со временем станет сложнее.

Статьи для печатных спецвыпусков проходят тщательный отбор и имеют хороший «срок годности». Для каждого сборника редакция отбирает только лучшие практические материалы, технические разборы, гайды и исследования. В результате получается полноценный глянцевый журнал на 240 полос, который удобно держать под рукой как справочник или хранить как часть коллекции.

Спецвыпуск #4 (2021–2022)

Одна из главных новинок ушедшего лета — четвертый коллекционный номер, который совсем недавно покинул типографию. На его страницах собрано более 20 лучших материалов за 2021–2022 годы — от практики пентеста и фаззинга до реверса и изучения необычного железа.

Среди статей:

Автоматизируем Burp и учим его совершать многоходовые атаки

Как работают уязвимости в ядре Linux и как их искать при помощи фаззинга

Реверс-шелл на 237 байт

Учимся фаззить исполняемые файлы Windows

Познаем удивительный мир китайских смартфонов с заводскими бэкдорами

И еще много интересного!

Специально для печатного издания мы дополнили публикации комментариями авторов и редакторов. В них рассказываем о закулисных деталях работы над статьями, вспоминаем, как проходили исследования, и делимся подробностями, которые не вошли в первоначальные версии материалов.

Помимо нового сборника, в магазине «Хакера» еще доступны другие бумажные журналы, но их запасы постепенно сокращаются на нашем складе. Дополнительных тиражей мы не планируем, поэтому лучше не откладывать покупку надолго, если какого-то номера еще не хватает в твоей коллекции.

Спецвыпуск #3 (2019–2021)

В третий печатный спецвыпуск вошли лучшие материалы «Хакера» за 2019–2021 годы. Среди них — статьи о создании «хакерфона» с Kali, основах фаззинга, атаках на Active Directory, системах безопасности кредитных карт и многом другом.

Все публикации сопровождаются дополнительными комментариями авторов и редакции, которых не было в первоначальных версиях статей.

Купить спецвыпуск #3

«Хакер 2025»

Еще один доступный для заказа бумажный номер — коллекционный сборник «Хакер 2025». В него вошли 22 лучших материала прошлого года: об автоматизации хакерских задач при помощи LLM, декомпиляторе на нейронках, превращении «Яндекс Станции» в шпионский гаджет и многом другом.

Заказы доставляет компания СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.