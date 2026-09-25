Статьи для печатных спецвыпусков проходят тщательный отбор и имеют хороший «срок годности». Для каждого сборника редакция отбирает только лучшие практические материалы, технические разборы, гайды и исследования. В результате получается полноценный глянцевый журнал на 240 полос, который удобно держать под рукой как справочник или хранить как часть коллекции.
Спецвыпуск #4 (2021–2022)
Одна из главных новинок ушедшего лета — четвертый коллекционный номер, который совсем недавно покинул типографию. На его страницах собрано более 20 лучших материалов за 2021–2022 годы — от практики пентеста и фаззинга до реверса и изучения необычного железа.
Среди статей:
- Автоматизируем Burp и учим его совершать многоходовые атаки
- Как работают уязвимости в ядре Linux и как их искать при помощи фаззинга
- Реверс-шелл на 237 байт
- Учимся фаззить исполняемые файлы Windows
- Познаем удивительный мир китайских смартфонов с заводскими бэкдорами
- И еще много интересного!
Специально для печатного издания мы дополнили публикации комментариями авторов и редакторов. В них рассказываем о закулисных деталях работы над статьями, вспоминаем, как проходили исследования, и делимся подробностями, которые не вошли в первоначальные версии материалов.
Помимо нового сборника, в магазине «Хакера» еще доступны другие бумажные журналы, но их запасы постепенно сокращаются на нашем складе. Дополнительных тиражей мы не планируем, поэтому лучше не откладывать покупку надолго, если какого-то номера еще не хватает в твоей коллекции.
Спецвыпуск #3 (2019–2021)
В третий печатный спецвыпуск вошли лучшие материалы «Хакера» за 2019–2021 годы. Среди них — статьи о создании «хакерфона» с Kali, основах фаззинга, атаках на Active Directory, системах безопасности кредитных карт и многом другом.
Все публикации сопровождаются дополнительными комментариями авторов и редакции, которых не было в первоначальных версиях статей.
«Хакер 2025»
Еще один доступный для заказа бумажный номер — коллекционный сборник «Хакер 2025». В него вошли 22 лучших материала прошлого года: об автоматизации хакерских задач при помощи LLM, декомпиляторе на нейронках, превращении «Яндекс Станции» в шпионский гаджет и многом другом.
Заказы доставляет компания СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.