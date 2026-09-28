Разработчики Microsoft остановили распространение обновления KB5002907 для Microsoft 365 после жалоб пользователей. Дело в том, что обновление деактивировало бессрочные лицензии Office 2016 и Office 2019, а в некоторых случаях вообще удаляло офисный пакет с компьютера.

KB5002907 вышло на прошлой неделе и предназначалось для Microsoft 365 Apps, которые не обновлялись более девяноста дней. Предполагалось, что это обновление поможет устаревшим установкам снова получать апдейты и перейти на актуальный билд в рамках назначенного канала — Current Channel или Monthly Enterprise Channel. В Microsoft отмечали, что обновление распространяется через Windows Update как опциональное и не должно устанавливаться автоматически.

Однако вскоре после релиза пользователи начали писать о проблемах с Office 2016 и 2019, купленными по бессрочной лицензии (1, 2, 3, 4). Люди массово сообщали как о деактивации Office 2016 и 2019, так и о полном исчезновении пакета после обновления Windows.

Кристиан Ван Хаутте (Christian Van Hautte), управляющий MSP-компанией в Бельгии, рассказал изданию BleepingComputer, что только 24 сентября, всего за 10 минут, к нему обратились пять никак не связанных между собой клиентов, и в различных организациях пострадали десятки компьютеров.

Во всех пострадавших системах Office внезапно переходил в состояние «Нелицензированный продукт» (Unlicensed Product). При этом повторный ввод ключа обычно восстанавливал активацию, но иногда пользователи сообщали, что им пришлось войти в аккаунт Microsoft и заново выбрать там ранее приобретенную лицензию.

По наблюдениям Ван Хаутте, KB5002907 не просто обновляет Office, а удаляет и переустанавливает существующий пакет или выполняет его миграцию. Из-за этого особенно серьезные проблемы могут возникать на системах, где одновременно используются компоненты разной разрядности — например, 32-битный Office 2016 или 2019 и 64-битный Microsoft Access Runtime.

Так как установщик Office не допускает смешивания 32- и 64-битных компонентов, повторная установка может завершиться ошибкой. То есть старый Office будет удален, а новый не будет установлен.

При этом Ван Хаутте утверждает, что на компьютерах его клиентов пакет KB5002907 устанавливался автоматически, хотя официально он считается опциональным.

Представители Microsoft сообщили журналистам, что сейчас распространение обновления KB5002907 приостановлено на время проведения расследования. Кроме того, информацию о возникающих ошибках уже добавили в официальный бюллетень.

Разработчики признают, что после установки KB5002907 возможно возникновение двух видов проблем. В первом случае Office лишается активации, и в таких ситуациях пользователям рекомендуют повторно активировать купленную лицензию. В других «редких случаях» пакет может быть полностью удален. Если такое произошло, в Microsoft советуют заново скачать и установить приобретенную копию Office 2016 или Office 2019.