Полиция Нидерландов сообщила об аресте 24-летнего жителя Амстердама в рамках расследования деятельности хак-группы ShinyHunters. ФБР называет этого человека одним из предполагаемых лидеров группировки, которой приписывают атаки более чем на 140 организаций. Кроме того, после изучения изъятого ноутбука мужчину заподозрили в подготовке двух убийств за рубежом.

Арест состоялся еще 15 сентября 2026 года, но официально о нем сообщили только теперь. Хотя имя подозреваемого не раскрывается, однако известный ИБ-журналист Брайан Кребс (Brian Krebs) и DataBreaches идентифицировали задержанного как Пепейна ван дер Стапа (Pepijn van der Stap), ранее известного в сети под ником Umbreon.

Правоохранители заявляют, что мужчина связан с хакерской группировкой ShinyHunters, и в настоящее время суд постановил оставить его под стражей как минимум на 90 дней.

Отдельно правоохранители изучают найденную на ноутбуке задержанного информацию «о двух убийствах, которые должны были произойти за границей». Причем в полиции подчеркивают, что эта часть расследования не связана с делом ShinyHunters.

Интересно, что ван дер Стап уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, в 2023 году его осудили за кибератаки, кражу данных и вымогательство более чем у десятка организаций. Тогда он получил четыре года лишения свободы, один из которых был условным, а после освобождения должен был провести еще три года под надзором. Судя по информации на LinkedIn, на момент нового задержания он работал в ИБ-компании Neo Security.

Связь ван дер Стапа с ShinyHunters пока не доказана. Одной из зацепок стал его старый ник — Umbreon. Напомним, что недавно изображение одноименного покемона использовалось при дефейсе сайта ФБР, ответственность за который взяли на себя участники ShinyHunters. Тогда представители группы заявили, что взломали портал для соискателей ФБР, используя 0-day-уязвимость в Oracle PeopleSoft, и похитили персональные и медицинские данные всех действующих и бывших сотрудников ведомства, а также соискателей.

По данным СМИ, среди украденной информации действительно были личные данные сотрудников и соискателей ФБР, включая адреса, номера социального страхования, а в некоторых случаях медицинские и психиатрические записи.

При этом группировка не потребовала выкуп: атака на ФБР стала местью за опубликованный ранее отчет правоохранителей, который, по словам злоумышленников, содержит ложные сведения о деятельности ShinyHunters. В частности, в отчете сообщалось, что хак-группа преувеличивает масштабы своих атак, угрожает жертвам и их родственникам, занимается сваттингом и использует другие методы давления на пострадавших. Хакеры отвергли эти обвинения и дали ФБР неделю на исправление или удаление этого документа.

«Все это — маркетинговая кампания, направленная на защиту нашего бизнеса и активную борьбу с дезинформацией, — заявил представитель ShinyHunters изданию 404 Media. — Если бы мы сделали заявление обычным способом, это никогда не привлекло бы столько внимания к нашим словам и намерениям».

Следует отметить, что теперь представители ShinyHunters категорически отрицают какую-либо связь с ван дер Стапом.