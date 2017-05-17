20-21 мая в Москве, в центре Digital October, пройдет курс, посвященный «Интернету вещей» — Internet of Things. Если вы давно решаете изменить ваш бизнес или задумывались об этом — здесь вы узнаете о практической стороне вопроса. Спикеры покажут участникам, как можно подключить «вещь» к интернету, объяснят руководителям компаний, как работать с препятствиями, и покажут способы защиты своей IoT-системы.
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Темы курса
- Оптимизация бизнеса. Вы узнаете, какие задачи решает технология, какую IoT платформу выбрать, и как может трансформироваться бизнес с помощью интернета вещей.
- Взаимодействие с эко-системой. Вы узнаете, почему не стоит бояться внедрять IoT, как выстроить работу внутри эко-системы и чего стоит ожидать от взаимодействия с компаниями-интеграторами.
- Технологическая база. Вы увидите готовые решения для типовых задач, получите рекомендации, опыт и оценку эффективности, а также решите некоторые вопросы безопасности систем.
- Успешные кейсы. Вы увидите примеры внедрения IoT в крупные производства и компании для оптимизации, автоматизации и контроля работы оборудования, а также примеры внедрения интернета вещей в жизнь города в виде умного транспорта, страховой телематики или умных рабочих мест.
Чему вы научитесь
- Оптимизировать бизнес-процессы в организации торговли, склада, логистики
- Выбирать решения под конкретные задачи организации
- Отслеживать разработки различных вендоров
- Планировать изменения в организации
- Взаимодействовать с компаниями-интеграторами технологии
- Снижать операционные издержки с применением технологии IoT
- Внедрять конкурентные преимущества быстрее конкурентов
- Поддерживать развитие и мониторинг внедренных решений
Эксперты-спикеры курса
- Александр Белоцерковский
ЭКСПЕРТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ, MICROSOFT РОССИЯ
- Владислав Шершульский
ДИРЕКТОР ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ MICROSOFT
- Алексей Коржебин
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ EMBEDDED SYSTEMS RUS
- Алексей Лукацкий
БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, CISCO SYSTEMS
- Евгений Бакунов
INTEL
- Александр Сурков
MOSCOW IOT COMMUNITY
- Сергей Иревли
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОДУКТАМИ БИЗНЕС-РЫНКА, МТС
- Александр Гурко
ПРЕЗИДЕНТ НП ГЛОНАСС
- Петр Городецкий
СТАРШИЙ АНАЛИТИК, GARTNER
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По вопросам обучения свяжитесь с нами:
+7 (495) 005 39 42
edu@digitaloctober.ru
DO Education Center
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