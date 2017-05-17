20-21 мая в Москве, в центре Digital October, пройдет курс, посвященный «Интернету вещей» — Internet of Things. Если вы давно решаете изменить ваш бизнес или задумывались об этом — здесь вы узнаете о практической стороне вопроса. Спикеры покажут участникам, как можно подключить «вещь» к интернету, объяснят руководителям компаний, как работать с препятствиями, и покажут способы защиты своей IoT-системы.

Зарегистрироваться на курс

Темы курса

  • Оптимизация бизнеса. Вы узнаете, какие задачи решает технология, какую IoT платформу выбрать, и как может трансформироваться бизнес с помощью интернета вещей.
  • Взаимодействие с эко-системой. Вы узнаете, почему не стоит бояться внедрять IoT, как выстроить работу внутри эко-системы и чего стоит ожидать от взаимодействия с компаниями-интеграторами.
  • Технологическая база. Вы увидите готовые решения для типовых задач, получите рекомендации, опыт и оценку эффективности, а также решите некоторые вопросы безопасности систем.
  • Успешные кейсы. Вы увидите примеры внедрения IoT в крупные производства и компании для оптимизации, автоматизации и контроля работы оборудования, а также примеры внедрения интернета вещей в жизнь города в виде умного транспорта, страховой телематики или умных рабочих мест.

Чему вы научитесь

  • Оптимизировать бизнес-процессы в организации торговли, склада, логистики
  • Выбирать решения под конкретные задачи организации
  • Отслеживать разработки различных вендоров
  • Планировать изменения в организации
  • Взаимодействовать с компаниями-интеграторами технологии
  • Снижать операционные издержки с применением технологии IoT
  • Внедрять конкурентные преимущества быстрее конкурентов
  • Поддерживать развитие и мониторинг внедренных решений

Эксперты-спикеры курса

  • Александр Белоцерковский
    ЭКСПЕРТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ, MICROSOFT РОССИЯ
  • Владислав Шершульский
    ДИРЕКТОР ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ MICROSOFT
  • Алексей Коржебин
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ EMBEDDED SYSTEMS RUS
  • Алексей Лукацкий
    БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, CISCO SYSTEMS
  • Евгений Бакунов
    INTEL
  • Александр Сурков
    MOSCOW IOT COMMUNITY
  • Сергей Иревли
    ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОДУКТАМИ БИЗНЕС-РЫНКА, МТС
  • Александр Гурко
    ПРЕЗИДЕНТ НП ГЛОНАСС
  • Петр Городецкий
    СТАРШИЙ АНАЛИТИК, GARTNER

Зарегистрироваться на курс

По вопросам обучения свяжитесь с нами:

+7 (495) 005 39 42
edu@digitaloctober.ru
DO Education Center

Теги:
Открыть комментарии

Оставить мнение