20-21 мая в Москве, в центре Digital October, пройдет курс, посвященный «Интернету вещей» — Internet of Things. Если вы давно решаете изменить ваш бизнес или задумывались об этом — здесь вы узнаете о практической стороне вопроса. Спикеры покажут участникам, как можно подключить «вещь» к интернету, объяснят руководителям компаний, как работать с препятствиями, и покажут способы защиты своей IoT-системы.

Темы курса

Оптимизация бизнеса. Вы узнаете, какие задачи решает технология, какую IoT платформу выбрать, и как может трансформироваться бизнес с помощью интернета вещей.

Взаимодействие с эко-системой. Вы узнаете, почему не стоит бояться внедрять IoT, как выстроить работу внутри эко-системы и чего стоит ожидать от взаимодействия с компаниями-интеграторами.

Технологическая база. Вы увидите готовые решения для типовых задач, получите рекомендации, опыт и оценку эффективности, а также решите некоторые вопросы безопасности систем.

Успешные кейсы. Вы увидите примеры внедрения IoT в крупные производства и компании для оптимизации, автоматизации и контроля работы оборудования, а также примеры внедрения интернета вещей в жизнь города в виде умного транспорта, страховой телематики или умных рабочих мест.

Чему вы научитесь

Оптимизировать бизнес-процессы в организации торговли, склада, логистики

Выбирать решения под конкретные задачи организации

Отслеживать разработки различных вендоров

Планировать изменения в организации

Взаимодействовать с компаниями-интеграторами технологии

Снижать операционные издержки с применением технологии IoT

Внедрять конкурентные преимущества быстрее конкурентов

Поддерживать развитие и мониторинг внедренных решений

Эксперты-спикеры курса

Александр Белоцерковский

ЭКСПЕРТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ, MICROSOFT РОССИЯ

ЭКСПЕРТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ, MICROSOFT РОССИЯ Владислав Шершульский

ДИРЕКТОР ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ MICROSOFT

ДИРЕКТОР ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ MICROSOFT Алексей Коржебин

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ EMBEDDED SYSTEMS RUS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ EMBEDDED SYSTEMS RUS Алексей Лукацкий

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, CISCO SYSTEMS

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, CISCO SYSTEMS Евгений Бакунов

INTEL

INTEL Александр Сурков

MOSCOW IOT COMMUNITY

MOSCOW IOT COMMUNITY Сергей Иревли

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОДУКТАМИ БИЗНЕС-РЫНКА, МТС

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОДУКТАМИ БИЗНЕС-РЫНКА, МТС Александр Гурко

ПРЕЗИДЕНТ НП ГЛОНАСС

ПРЕЗИДЕНТ НП ГЛОНАСС Петр Городецкий

СТАРШИЙ АНАЛИТИК, GARTNER

По вопросам обучения свяжитесь с нами:

+7 (495) 005 39 42

edu@digitaloctober.ru

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