Еще в 2013 году компания Valve добавила своей платформе Steam систему так называемых коллекционных карточек Steam (Steam Trading Cards), которые за прошедшие годы успели стать ходовым товаром на внутренней торговой площадке.

«После запуска системы коллекционных карточек число заинтересованных в них игроков заметно росло, пока не достигло точки, в которой спрос на карточки стал настолько важным экономическим фактором, чтобы им можно было злоупотреблять. В этот момент и появились злоумышленники, рассчитывавшие зарабатывать на выпуске “фальшивых” игр в Steam», — рассказывают разработчики.

Такие злоумышленники начали злоупотреблять функцией, доступной каждому разработчику в Steam, — генерацией ключей для своих игр. Они создавали многие тысячи ключей и раздавали их бот-аккаунтам, созданным исключительно с целью получения карточек. Даже если настоящие игроки не видели и не покупали фальшивые игры без контента, разработчики все равно зарабатывали на проданных карточках, используя ботов.

Основной сложностью для мошенников всегда было добавление игры в Steam. Уже довольно долгое время Valve пытается противостоять фальсификации голосов в Greenlight, но каждый раз нарушители находят все новые способы.

«Возможно, вас интересует, в чем именно заключается проблема. В конце концов, если настоящие игроки не замечают такие игры, а карточки покупают лишь те, кому они нужны, выходит, что потерпевших нет. И разве Valve не зарабатывает на комиссии Торговой площадки? Хоть оба этих суждения и верны, проблема состоит в том, что такие игры наносят ущерб системе, которая нам очень дорога, ведь она касается всех наших пользователей, — алгоритму магазина Steam», — сообщает Valve.

В итоге компания приняла решение опробовать новую систему борьбы с нарушителями и вводит «рейтинг доверия» (confidence metric) к играм:

«Вместо того, чтобы выдавать коллекционные карточки сразу, как только они появились в Steam, мы будем использовать систему, в которой карточки не будут выпадать, пока игра не достигнет рейтинга доверия, ясно показывающего, что ее покупают и запускают реальные люди. Когда игра наберет нужный рейтинг, мы автоматически выдадим карточки всем игрокам, запускавшим ее до этого. Поэтому в будущем, даже если вы поиграете во что-то до выпуска коллекционных карточек, вы получите их после выпуска и достижения игрой рейтинга доверия.

Рейтинг доверия основан на разнообразной информации, которая позволяет отделить настоящие игры и пользователей от фальшивых игр и ботов. Возможно, вам интересно, будет ли рейтинг доверия эффективен при вычислении фальшивых игр, ведь эти данные не помогли нам предотвратить попадание таких игр в Greenlight? Дело в том, что Greenlight использует лишь малая доля игроков, поэтому нам удается собрать гораздо меньше информации, а значит, такую систему легче обмануть. Кроме того, Greenlight позволяет игрокам только голосовать и оставлять комментарии, поэтому получаемая информация довольно одномерна. Steam же позволяет пользователям взаимодействовать с игрой массой различных способов, и в результате мы получаем обширные данные по каждой игре, что облегчает поиск фальшивок».