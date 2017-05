На этой неделе специалисты множества компаний занялись изучением малвари WannaCry (также известной под названиями Wana Decrypt0r, WCry, WannaCrypt0r и WannaCrypt), которая 12 мая 2017 года атаковала пользователей и организации более чем в 100 странах мира, использовав для этого похищенные у АНБ эксплоиты ETERNALBLUE и DOUBLEPULSAR.

«Лаборатория Касперского» и Symantec уже представили первые отчеты о вредоносе, сообщив, что в коде WannaCry удалось обнаружить сходство с малварью известной хакерской группы Lazarus. Напомню, что данная группировка известна атаками на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment в 2014 году, также Lazarus подозревают в атаках на банки Сеула, СМИ и вооруженные силы Южной Кореи. В 2016 году хакеры и вовсе едва не совершили «киберограбление века»: злоумышленники успешно похитили 81 млн долларов у Центробанка Бангладеш и только чудом не сумели украсть почти миллиард.

Также, начиная с 12 мая 2017 года, независимые эксперты и компании внимательно следят за биткоин-кошельками операторов Wana Decrypt0r и поступающими на них платежами. То есть в сети можно найти не только карты, через которые можно наблюдать за атаками шифровальщика в реальном времени (1 и 2), но и сервисы, которые подсчитывают доходы его операторов. Так, в настоящее время хакеры заработали более 85 000 долларов.

Как оказалось, делать свои биткоин-кошельки достоянием общественности операторы вредоноса не планировали. Проблему в коде малвари заметили специалисты Symantec Security Response. По их словам, в код WannaCry закрался баг, который провоцирует состояние гонки (race condition) и не дает шифровальщику генерировать уникальный биткоин-адрес для каждой отдельной жертвы. Из-за этого вымогатель оперирует только тремя известными специалистам кошельками и не имеет возможности проследить платежи, поступившие от конкретных пользователей.

#WannaCry has code to provide unique bitcoin address for each victim but defaults to hardcoded addresses as a result of race condition bug

— Security Response (@threatintel) May 16, 2017