Специалисты компании Symantec и «Лаборатории Касперского» рассказали о первых выводах, сделанных после изучения вымогателя Wana Decrypt0r, который также известен под названиями WCry, WannaCry, WannaCrypt0r и WannaCrypt. Эксперты пришли к выводу, что SMB-червь, который приковал внимание всего мира к проблемам информационной безопасности и уже принес своим авторам 70 000 долларов, связан с северокорейскими хакерами из группы Lazarus.

Напомню, что именно этой группировке эксперты приписывают ответственность за разрушительную атаку на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment в 2014 году. Lazarus подозревают в атаках на банки Сеула, СМИ и вооруженные силы Южной Кореи. Также в 2016 году хакеры едва не совершили «киберограбление века»: злоумышленники успешно похитили 81 млн долларов у Центробанка Бангладеш и только чудом не сумели украсть почти миллиард.

Эксперты заподозрили Северную Корею после того, как сотрудник компании Google Нил Мехта (Neel Mehta) опубликовал в Twitter странное сообщение.

Это загадочное послание указывало на сходства в коде Wana Decrypt0r и кастомной малвари, которую в 2015 году использовала известная хакерская группа Lazarus. Заинтересовавшись посланием, специалисты «Лаборатории Касперского» проверили теорию Мехты и вскоре подтвердили, что в коде вредоносов действительно есть сходство.

Shared code between an early, Feb 2017 Wannacry cryptor and a Lazarus group backdoor from 2015 found by @neelmehta from Google. pic.twitter.com/hmRhCSusbR

— Costin Raiu (@craiu) May 15, 2017