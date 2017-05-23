Специалисты компании Check Point представили отчет о наиболее активных и опасных угрозах апреля 2017 года. Исследователи пишут, что активность различных наборов эксплоитов не пошла на спад после всплеска активности Rig и Terror, который наблюдался в марте текущего года.

«В прошлом месяце мы видели, как резко набрали популярность атаки с использованием эксплоит-китов. Это в очередной раз доказало, что старые, но эффективные киберугрозы никуда не исчезают — они появляются вновь и вновь, обновленные и усовершенствованные, что делает их еще опаснее. Тот факт, что червь Slammer присоединился к двум эксплоит-китам в тройке самых популярных вредоносов, лишь подтверждает данный вывод, — рассказывает Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в Росси и СНГ. — Киберпреступники всегда предпочтут адаптировать инструменты, которые у них уже есть, а не изобретать новые, как минимум потому что это дешевле и быстрее. Это важное предупреждение для организаций из многих секторов — вы должны сохранять бдительность и развертывать сложную систему безопасности, которая защитит вас от атак разных типов».

Так, в апреле 2017 года самыми активными зловредами были признаны (стрелками указаны изменения в рейтинге по сравнению с данными прошлого месяца):

↑ Rig EK — набор эксплоитов появился в 2014 году. Rig включает эксплоиты для Internet Explorer, Flash, Java и Заражение начинается с перенаправления на целевую страницу, содержащую Java-скрипт, который затем ищет уязвимые плагины и внедряет эксплоит;

— набор эксплоитов появился в 2014 году. Rig включает эксплоиты для Internet Explorer, Flash, Java и Заражение начинается с перенаправления на целевую страницу, содержащую Java-скрипт, который затем ищет уязвимые плагины и внедряет эксплоит; ↓ HackerDefender — пользовательский руткит для Windows, может использоваться для сокрытия файлов, процессов и ключей системного реестра. Также его применяют в качестве бэкдора и программы для перенаправления портов, которая работает через TCP-порты, открытые существующими службами. В результате скрытый бэкдор невозможно обнаружить традиционными средствами;

— пользовательский руткит для Windows, может использоваться для сокрытия файлов, процессов и ключей системного реестра. Также его применяют в качестве бэкдора и программы для перенаправления портов, которая работает через TCP-порты, открытые существующими службами. В результате скрытый бэкдор невозможно обнаружить традиционными средствами; ↑ Slammer — червь, действующий в памяти, атакует Microsoft SQL 2000. Благодаря быстрому распространению червь может привести к отказу в обслуживании зараженных систем. Это второй раз за последние месяцы, когда червь проник в первую десятку Check Point Global Threat Impact Index. Эксперты предупреждают: даже многолетние вредоносные программы могут вновь появляться и набирать популярность.

В свою очередь, список самых активных семейств мобильной малвари практически не изменился с прошлого месяца:

Hiddad — малварь для Android, который переупаковывает легитимные приложения и затем реализует их в магазинах сторонних производителей. Его главная функция — показ рекламы, однако он также может получить доступ к ключевым настройкам безопасности, встроенным в операционную систему, что позволяет злоумышленнику получить конфиденциальные данные пользователя;

— малварь для Android, который переупаковывает легитимные приложения и затем реализует их в магазинах сторонних производителей. Его главная функция — показ рекламы, однако он также может получить доступ к ключевым настройкам безопасности, встроенным в операционную систему, что позволяет злоумышленнику получить конфиденциальные данные пользователя; Hummingbad — вредоносное ПО для Android, которое, используя устойчивый к перезагрузке руткит, устанавливает мошеннические приложения и с небольшими модификациями может проявлять дополнительную вредоносную активность, включая установку программных клавиатурных шпионов, кражу учетных данных и обход зашифрованных email-контейнеров, используемых компаниями;

— вредоносное ПО для Android, которое, используя устойчивый к перезагрузке руткит, устанавливает мошеннические приложения и с небольшими модификациями может проявлять дополнительную вредоносную активность, включая установку программных клавиатурных шпионов, кражу учетных данных и обход зашифрованных email-контейнеров, используемых компаниями; Lotoor — инструмент для взлома, который использует уязвимости в ОС Android, чтобы получить привилегии суперпользователя на взломанных мобильных устройствах.

Эксперты Check Point сообщают, что количество атак на Россию в апреле 2017 года увеличилось, и она поднялась с 50 на 36 место в рейтинге самых атакуемых стран. Чаще всего нападения велись с использованием малвари Rig ek, Parite, Conficker, Slammer, Cryptowall, Delf, Cryptolocker, Jeefo, Ldpinch, Kometaur и Sality. Больше всего кибератакам подвергались компании Замбии, Нигерии и Камбоджи. Меньше всего атак было на организации в Молдове, на острове Гернси и в Лихтенштейне.

Полный список 10 самых активных семейств вредоносного ПО в апреле 2017 года можно найти в блоге компании Check Point.