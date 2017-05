Еще неделю тому назад, вскоре после атак шифровальщика WannaCry, эксперты сообщали, что WannaCry не был первым и единственным. Другая малварь точно так же эксплуатирует брешь в SMB и использует эксплоиты, похищенные у АНБ. Так, исследователями были обнаружены криптовалютный майнер Adylkuzz, который начал распространяться в апреле 2017 года, а также еще один шифровальщик, Uiwix.

Теперь специалисты предупреждают, что угроз, которые уже взяли на вооружение экплоиты АНБ, насчитывается немало.

Так, аналитики хорватского CERT поймали в одном из своих ханипотов SMB-червя, который получил имя EternalRocks. Равно как и WannaCry, новая угроза эксплуатирует уязвимость в протоколе SMB, но использует для атак сразу семь инструментов АНБ, а не два, как нашумевший шифровальщик. Для проникновения в уязвимые системы червь задействует ETERNALBLUE, ETERNALCHAMPION, ETERNALROMANCE, ETERNALSYNERGY и DOUBLEPULSAR, а также применяет эксплоиты SMBTOUCH и ARCHITOUCH, которым АНБ пользовалось во время разведывательных операций.

Update on #EternalRocks. Original name is actually "MicroBotMassiveNet" while author's nick is "tmc" https://t.co/xqoxkNYfM7 pic.twitter.com/6Ico7gcg9u

— Miroslav Stampar (@stamparm) May 19, 2017