На конференции CeBit Australia журналисты издания ZDNet сумели пообщаться с главой «Лаборатории Касперского» и поинтересовались его мнением относительно нашумевших атак вымогателя WannaCry. В частности была затронута тема использования Windows XP, так как многие пострадавшие от деятельности шифровальщика организации и частные лица до сих пор используют ОС, чья поддержка давно была прекращена.

«Я не понимаю, почему они до сих пор пользуются Windows XP, ведь если у них сотни или тысячи компьютеров, разбираться со всем этим очень дорого», — говорит Евгений Касперский.

Также Касперский отметил, что малому бизнесу проще защититься от атак, подобных WannaCry. Дело в том, что малый бизнес гораздо чаще поддерживает свои системы в актуальном состоянии, делает бэкапы и использует защитные решения. В крупных организациях и предприятиях все обстоит куда хуже.

«Пытаясь заменить устаревшие системы, вы должны учитывать бюджет, время простоя и множество других вещей, но вместе с этим многие системы сертифицированы под Windows XP, то есть они не могут этого изменить… не могут обновить сертификаты. Я понимаю комплексность данной проблемы, — объясняет руководитель “Лаборатории Касперского” и приводит в пример производителей медицинского оборудования. — Во многих случаях они имеют сертификаты для оборудования и их нельзя изменить, в том числе и ПО, а в некоторых случаях нельзя даже обновлять и патчить ПО из-за этих сертификатов».

Говоря о WannaCry, от атак которого пострадали более 300 000 организаций и пользователей по всему миру, Касперский отметил, что энтерпрайзы были в некотором роде готовы к чему-то подобному:

«Было множество сообщений об огромном количестве пострадавших от этой атаки, но у этих сообщений была и обратная сторона: много ли денег они [злоумышленники] заработали? Деньги были совсем небольшие. Так что, похоже, что многие жертвы, большинство жертв, уже оправились от атаки. И, похоже, что многие предприятия уже научились [справляться] с атаками такого рода, и многие из них имеют в наличии приемлемые бэкапы».

Напомню, что вскоре после начала атак исследователи создали сервисы, позволяющие следить за выплатами, поступившими на биткоин-кошельки операторов WannaCry. Так, по данным одного из этих «счетчиков», в настоящее время злоумышленники заработали немногим больше 118 000 долларов.

Фото: «Лаборатория Касперского»