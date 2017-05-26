Паника, которую породили атаки шифровальщика WannaCry, постепенно стихает, а ИБ-специалисты пытаются понять, кто стоял за его разработкой и придумал распространять вымогателя с помощью эксплоитов ETERNALBLUE и DOUBLEPULSAR, похищенных у АНБ.

До сих пор доподлинно неизвестно, на ком именно лежит ответственность за происшедшее. Еще на прошлой неделе специалисты компании Symantec и «Лаборатории Касперского» представили анализ случившегося и сообщили, что с большой долей вероятности шифровальщика создали северокорейские хакеры из небезызвестной группировки Lazarus, за которой эксперты наблюдают уже много лет.

Теперь мыслями о происхождении WannaCry поделились и сотрудники компании Flashpoint, Джон Кондра (Jon Condra) и Джон Костелло (John Costello). К делу они подошли довольно необычно и изучали не исходные коды и поведение малвари, но провели лингвистический анализ сообщения с требованием выкупа. Хотя WannaCry поддерживает 28 разных языков, исследователи уверяют, что разработчики шифровальщика достаточно свободно говорят и пишут лишь на китайском и английском.

По словам специалистов Flashpoint, в основе почти всех вымогательских посланий WannaCry лежит один и тот же текст, написанный на английском и китайском языках. Так, если взять английскую версию текста и пропустить ее через Google Translate, переведя на другой язык, полученный текст будет на 96% совпадать с реальным вымогательским сообщениям, которые отображает WannaCry. По сути, английская версия текста использовалась как шаблон для создания вымогательских сообщений на других языках. Однако послание на китайском языке было написано не с помощью машинного перевода.

Исследователи пишут, что разработчик или разработчики WannaCry определенно хорошо знают китайский язык. На это обстоятельство указывает тот факт, что вымогательское сообщение представлено в двух вариантах: один использует традиционные иероглифы, а другой упрощенные. Кроме того, вымогательское послание на китайском явно отличается от английского шаблона, и его писал его человек, хорошо знакомый с тонкостями языка.