В минувшие выходные в своем твиттере Павел Дуров сообщил, что Gmail предупреждает его о возможных атаках «правительственных хакеров» на его личный аккаунт.

Google says government-backed attackers may be trying to hack me. I never use Gmail for important stuff, but somehow I am not surprised. pic.twitter.com/EdAgHisHxF — Pavel Durov (@durov) May 27, 2017

«Возможно, это ложная тревога, но мы заметили, что атакующие, которых поддерживает правительство, пытаются похитить ваш пароль. Подобное происходит менее чем с 0,1% пользователей Gmail. Мы не можем объяснить, что именно позволило нам сделать такое предположение, так как тогда атакующие примут это к сведенью и сменят тактику, и если они преуспеют, возможно, они сумеют получить доступ к вашим данным или предпринять какие-то действия, связанные с вашим аккаунтом», — гласит автоматическое послание.

Стоит заметить, что рассылка подобных предупреждений — стандартная практика не только для Google, к примеру, похожие уведомления о подозрительной активности рассылают своим пользователям Twitter и Facebook.

Павел Дуров пишет, что происходящее его не удивляет, а также отмечает, что никогда не пользуется личным ящиком на Gmail для решения важных вопросов.

Неизвестно, «правительственные хакеры» какой страны так стремятся взломать почту Дурова, что даже привлекли внимание Google. Telegram и его руководитель могут интересовать многих. Так, в последние недели мессенджер не сходит с первых полос изданий по всему миру, ведь власти разных стран (а особенно России и Великобритании) все громче высказывают неодобрение по отношению к Telegram, так как компания упорно отказывает предоставлять спецслужбам доступ к переписке пользователей.

По последним данным представители Роскомнадзора недавно обратились к руководству компании с требованием зарегистрироваться в Реестре организаторов распространения информации, а в противном случае мессенджер и вовсе могут заблокировать на территории РФ.

Фото: Albert Gea / Reuters