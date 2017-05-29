Разработчики копенгагенского стартапа Ulzard Technologies представили интересный проект Pix2Code и полагают, что с его помощью им удастся сократить пропасть, всегда разделявшую кодеров и дизайнеров.

Pix2Code позволяет быстро преобразовать любой интерфейс со скриншота или другой картинки в код, для чего используется специально обученная нейронная сеть. По сути, для разработки GUI таким способом понадобится только нарисованный макет, а Pix2Code автоматически предложит готовый код, в который нужно будет внести минимум правок. Более того, Pix2Code позволит генерировать код для различных платформ, то есть полученный результат может подходить как для Android и iOS, так и для веб-приложений.

Авторы Pix2Code пишут, что прототип уже сейчас демонстрирует точность 77%, а будущем они обещают сделать свою разработку еще более «понятливой». Видеодемонстрацию работы Pix2Code можно увидеть ниже, а подробный технический обзор Pix2Code можно найти здесь. Также разработчики планируют опубликовать все наработки в GitHub репозитории под лицензией Apache 2.0.