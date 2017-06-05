В середине апреля 2017 года журналисты издания The Wall Street Journal рассказали, что компания Google готовит весьма неожиданное новшество. Сообщалось, вскоре все версии браузера Chrome, начиная с десктопной, должны получить собственный, встроенный блокировщик рекламы, который к тому же будет включен по умолчанию.

Теперь старший вице-президент Google по рекламе и коммерции Сридхар Рамасвами (Sridhar Ramaswamy) подтвердил эту информацию и объявил, что релиз Chrome с блокировщиком рекламы запланирован на начало 2018 года.

Как и сообщалось ранее, Google планирует блокировать не всю рекламу подряд, но лишь несоответствующую стандартам, принятым Coalition for Better Ads. Фактически это означает, что встроенный в Chrome блокировщик будет бороться лишь с наиболее агрессивной и навязчивой рекламой, которая нарушает правила.

К примеру, стандартам Coalition for Better Ads не соответствуют следующие виды рекламных объявлений, причем эти правила актуальны как для десктопов, так и для мобильных девайсов:

реклама со звуком и видеоролики, которые начинают проигрываться автоматически;

всплывающие сообщения, закрывающие большую часть экрана;

так называемая prestitial-реклама. Этим термином обозначают рекламу, которая имеет собственную страницу и загружается перед целевым URL, а затем пользователю демонстрируют таймер, отсчитывающий время до закрытия навязчивого объявления;

крупные баннеры, «прилепленные» поверх окна и занимающие до 30% экрана;

также для мобильных версий сайтов не поощряется «мигающая» реклама, цвета или фон которой быстро и агрессивно меняются, пытаясь привлечь внимание и тем самым затрудняя чтение.

Таким образом, получается, что Google возложит вину за рекламу, нарушающую правила, на владельцев сайтов, но не на рекламные сети. Дело в том, что к вышеперечисленным уловкам чаще всего прибегают сами владельцы сайтов, стремящиеся заработать как можно больше денег, тогда как сайтам, уважающих своих посетителей, можно вообще не волноваться о встроенном блокировщике Chrome. При этом Рамасвами подчеркнул, что Chrome будет блокировать даже собственную рекламу Google, если та не соответствует стандартам.