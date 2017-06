В апреле 2014 года стало известно, что хакер или группа хакеров, известных под псевдонимом The Dark Overlord (TDO), похитили ряд еще не вышедших на экраны фильмов и телевизионных шоу, а после попытались шантажировать компании Netflix и Larson Studios. Так как компании отказались иметь дело со злоумышленниками и платить выкуп, на The Pirate Bay были опубликованы десять эпизодов нового, пятого сезона сериала «Оранжевый — хит сезона» (Orange Is The New Black), официальная премьера которого должна была состояться в июне 2017 года.

Еще в апреле TDO предупреждали, что следующими жертвами станут компании ABC, Fox, National Geographic IFC и по-прежнему Netflix, так как похищен был далеко не один сериал. Тогда хакеры заявили, что в их распоряжении находятся сотни гигабайт еще не вышедших на экраны и не подлежащих распространению копий различного контента с серверов голливудских студий.

Журналистам удалось выяснить, что от взлома пострадала Larson Studios, которая занимается послесъемочной обработкой материалов. В силу того, что материалы еще не прошли пост-продакшен, назвать контент готовым к релизу нельзя, но смотреть его все же можно.

Вчера, 5 июня 2017 года, хакерская группа вернулась и сдержала обещание. На торрент-трекере The Pirate Bay были обнародованы восемь эпизодов еще не выходившего в эфир телешоу Steve Harvey’s Funderdome, принадлежащего компании ABC.

Злоумышленники, как обычно, охотно общаются с прессой и уже дали комментарий изданию Torrent Freak. Хотя TDO отказались объяснить, каким образом им удалось заполучить 8 из 13 эпизодов нового телешоу, можно предположить, что источником этой утечки так же выступила скомпрометированная Larson Studios.

Хакеры сообщили, что они обращались к представителям ABC «с очень привлекательным бизнес-предложением», но, равно как и Netflix, компания отказалась общаться с вымогателями, в результате чего те решили, что пора «преподнести подарок добрым людям из интернета».

Судя по всему, в будущем можно ожидать новых «релизов» The Dark Overlord. Ранее хакеры перечисляли названия нескольких десятков фильмов и телевизионных шоу, которые оказались в их распоряжении, а пострадавшие компании и студии определенно «не ведут переговоров с террористами».