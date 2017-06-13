В 2016 году украинские энергетические компании «Прикарпатьеоблэнерго» и «Киевоблэнерго» подверглись атаке хакеров, и тогда внедрение вредоносного ПО в промышленные системы закончилось масштабным отключением электроэнергии на западе страны. Позже специалисты обнаружили еще одну атаку на украинские энергосети, в ходе которой злоумышленники распространяли вредоноса BlackEnergy.

Теперь специалисты компаний ESET и Dragos изучили еще одну похожу малварь, Industroyer. Эта сложная и опасная вредоносная программа, предназначенная для нарушения критических процессов в промышленных системах управления, в частности, в энергокомпаниях. Исследователи пишут, что подобное ПО могло послужить причиной сбоя энергоснабжения в Киеве в декабре 2016 года.

Industroyer позволяет хакерам напрямую управлять выключателями и прерывателями цепи на электрических подстанциях. Ущерб от атаки Industroyer может обернуться как простым отключением подачи электроэнергии, так и повреждением оборудования.

Вредонос использует четыре промышленных протокола связи, распространенных в электроэнергетике, управлении транспортом, водоснабжении и других критических инфраструктурах: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 61850, и OLE for Process Control Data Access (OPC DA). Данные протоколы создавались десятки лет назад, без учета современных требований безопасности. Фактически злоумышленникам даже не пришлось искать в них уязвимости, достаточно было «научить» Industroyer использовать эти протоколы. Как следствие, любое вмешательство злоумышленников в работу промышленной сети может привести к фатальным последствиям.

Исследователи пишут, что Industroyer имеет модульную структуру. В его составе присутствуют основной и дополнительный бэкдоры, четыре модуля для работы с коммуникационными протоколами, стиратель данных и DoS-инструмент для атак типа «отказ в обслуживании». Часть компонентов разработана с прицелом на конкретные марки электрооборудования. К примеру, вредонос эксплуатирует уязвимость CVE-2015-5374 для DoS-атак на Siemens SIPROTEC.

По мнению специалистов, возможности Industroyer указывают на высокую квалификацию авторов и глубокое понимание устройства промышленных систем управления. Маловероятно, что подобная угроза была создана без доступа к оборудованию, которое используется в целевой среде. Более того, группировка, стоящая за разработкой Industroyer, может перенастроить программу, чтобы атаковать любую промышленную среду, где используются целевые протоколы связи.