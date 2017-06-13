В 2016 году украинские энергетические компании «Прикарпатьеоблэнерго» и «Киевоблэнерго» подверглись атаке хакеров, и тогда внедрение вредоносного ПО в промышленные системы закончилось масштабным отключением электроэнергии на западе страны. Позже специалисты обнаружили еще одну атаку на украинские энергосети, в ходе которой злоумышленники распространяли вредоноса BlackEnergy.
Теперь специалисты компаний ESET и Dragos изучили еще одну похожу малварь, Industroyer. Эта сложная и опасная вредоносная программа, предназначенная для нарушения критических процессов в промышленных системах управления, в частности, в энергокомпаниях. Исследователи пишут, что подобное ПО могло послужить причиной сбоя энергоснабжения в Киеве в декабре 2016 года.
Industroyer позволяет хакерам напрямую управлять выключателями и прерывателями цепи на электрических подстанциях. Ущерб от атаки Industroyer может обернуться как простым отключением подачи электроэнергии, так и повреждением оборудования.
Вредонос использует четыре промышленных протокола связи, распространенных в электроэнергетике, управлении транспортом, водоснабжении и других критических инфраструктурах: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 61850, и OLE for Process Control Data Access (OPC DA). Данные протоколы создавались десятки лет назад, без учета современных требований безопасности. Фактически злоумышленникам даже не пришлось искать в них уязвимости, достаточно было «научить» Industroyer использовать эти протоколы. Как следствие, любое вмешательство злоумышленников в работу промышленной сети может привести к фатальным последствиям.
Исследователи пишут, что Industroyer имеет модульную структуру. В его составе присутствуют основной и дополнительный бэкдоры, четыре модуля для работы с коммуникационными протоколами, стиратель данных и DoS-инструмент для атак типа «отказ в обслуживании». Часть компонентов разработана с прицелом на конкретные марки электрооборудования. К примеру, вредонос эксплуатирует уязвимость CVE-2015-5374 для DoS-атак на Siemens SIPROTEC.
По мнению специалистов, возможности Industroyer указывают на высокую квалификацию авторов и глубокое понимание устройства промышленных систем управления. Маловероятно, что подобная угроза была создана без доступа к оборудованию, которое используется в целевой среде. Более того, группировка, стоящая за разработкой Industroyer, может перенастроить программу, чтобы атаковать любую промышленную среду, где используются целевые протоколы связи.
«Недавняя атака на украинские энергокомпании должна послужить сигналом для всех ИБ-специалистов, отвечающих за критические системы, – комментирует Антон Черепанов, старший вирусный аналитик ESET. – Устойчивость Industroyer в системе и его способность напрямую влиять на работу промышленного оборудования делает его наиболее опасной угрозой со времен Stuxnet, нанесшего урон ядерной программе Ирана».
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