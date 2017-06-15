Журналисты издания Vice Motherboard сообщили, что неизвестные хакеры взломали сайт CashCrate, в результате чего личные данные 6 млн пользователей ресурса были скомпрометированы. Копию БД журналистам предоставил коммерческий агрегатор утечек LeakBase.

Ресурс CashCrate предлагает пользователям простой способ заработка: прохождение различных опросов за деньги. По сути, сайт выступает посредником и связывает людей, которые хотят легких денег, с компаниями, которым требуется протестировать новые продукты и сервисы, а затем получить упорядоченный фидбек.

В распоряжении журналистов Vice Motherboard оказалась база данных пользователей CashCrate, содержащая имена, пароли, email-адреса и физические адреса клиентов ресурса. Наиболее старые аккаунты в базе датированы 2009 годом, и они поставляются с паролями в открытом виде. Начиная с 2010 года учетные записи уже имеют хешированные пароли, однако трудно назвать эту защиту сколь-нибудь надежной, так как это обычный MD5.

Чтобы проверить подлинность полученной информации, журналисты попытались зарегистрироваться на CashCrate, использовав учетные данные из полученной базы. Все попытки регистрации обернулись неудачей, так как ресурс исправно возвращал ошибку «текущий email-адрес уже используется». Таким образом удалось установить, что база определенно подлинная.

Представители CashCrate подтвердили факт утечки и сообщили, что уже проводят расследование случившегося и уведомляют пострадавших пользователей. По словам представителей сайта, компрометации, скорее всего, подвергся форум ресурса, работавший под управлением стороннего ПО. В настоящее время форум деактивирован.

Также сотрудники CashCrate пообещали разобраться, почему часть пользовательских паролей была представлена в БД в формате обычного текста. По их заверениям, пароли всех пользователей, заходивших на сайте позже октября 2013 года, должны быть защищены хешем с солью. Теперь пароли от неактивных аккаунтов собираются зашифровать принудительно.