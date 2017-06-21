В распоряжении журналистов издания The Outline оказалась запись внутреннего брифинга Apple, носившего название Stopping Leakers — Keeping Confidential at Apple и посвященного проблемам утечек. Инструктаж, длившийся около часа, проводили глава Apple по глобальной безопасности Дэвид Райс (David Rice), руководитель отдела международных расследований Ли Фридман (Lee Freedman) и сотрудница команды глобальной безопасности, Дженни Хабберт (Jenny Hubbert).

Специалисты подробно рассказывали о том, на какие ухищрения приходится идти Apple для предотвращения утечек данных и для поимки сотрудников, которые готовы раскрыть секреты компании третьим сторонам, похитить детали или прототипы «яблочных» устройств, а затем перепродать их конкурентам, изготовителям контрафакта, прессе и так далее.

Как оказалось, для борьбы с подобными инцидентами подразделение глобальной безопасности Apple нанимает сотрудников по всему миру, многие из которых ранее служили в армии или были сотрудниками спецслужб (АНБ, ФБР, Секретной службы США и других ведомств).

Брифинг открывается и заканчивается видеороликом, в котором фотографии Тима Кука, презентующего новые продукты, перемежаются с рассказами сотрудников Apple, которые говорят о том, как важна секретность.

«Когда вы сливаете информацию, вы подводите всех нас. Это наша компания, репутация компании, тяжелая работа разных команд, которые трудились над этим», — рассказывает один из работников на видео.

После этого мотивирующего вступления слово переходит к Дженни Хабберт и Дэвиду Райсу, которые рассказывают о работе секретной команды New Product Security, являющейся частью подразделения глобальной безопасности. Стоит сказать, Райс возглавляет подразделение глобальной безопасности Apple уже шесть лет, а до этого он четыре года работал в АНБ и служил в ВМФ США, где занимал должность криптографа.

По словам Райса, раньше специалисты New Product Security в основном занимались утечками на производстве и в цепочке поставок. Apple действительно неоднократно страдала от действий сотрудников китайских фабрик, где расположено производство компании. К примеру, именно так в 2015 году в СМИ попали фотографии iPhone 5. Однако служба безопасности так старалась остановить утечки на фабриках, что в настоящее время бóльшую проблему представляют не заводы, а калифорнийский кампус Apple. «В прошлом году кампус Apple впервые стал причиной большего числа утечек, чем цепочка поставок», — рассказывает Райс.

Говоря о фабриках, Райс сравнивает проверки сотрудников фабрик с работой Администрации транспортной безопасности США:

«Они проверяют до 1,8 миллионов [пассажиров] в день. Тогда как мы, только на 40 фабриках в Китае, имеем 2,7 миллиона в день», — объясняет Райс и отмечает, что количество рабочих доходит до трех миллионов, когда Apple увеличивает объемы производства.

Постоянно держать под контролем такое количество сотрудников, которые практически постоянно работают с секретными деталями, сложно. Райс говорит, что это непрекращающаяся партизанская война с очень умным и талантливым противником. Более того, представители черного рынка постоянно пытаются подкупить рабочих, даже развешивая соответствующие объявления в общежитиях фабрик или на ближайших остановках общественного транспорта.

Райс говорит, что 99,9% работников – хорошие люди, которые приезжают зарабатывать деньги, чтобы потом вернуться в свои провинции и, к примеру, открыть там бизнес или надолго обеспечить семью. Однако даже хорошие люди зачастую не могут устоять, когда им предлагают суммы, равные их зарплате за 3-4 месяца, или даже за год.

Хотя более всего ценятся корпуса iPhone и MacBook, так как по ним можно многое сказать о финальном продукте, сотрудники фабрик выносят самые разные детали. Их прячут в туалетах, перебрасывают через заборы, прячут в обуви и даже смывают в канализацию, чтобы позже выловить за пределами территории завода. Райс рассказывает, что суммарно женщины вынести с фабрик более 8000 корпусов, пряча их в бюстгальтерах.

В основном похищенные детали заканчивают свой путь на одном из крупнейших в мире рынков электроники, Huaqiangbei, расположенном в Шэньчжэне. Так, в 2013 году сотрудники Apple были вынуждены срочно «выкупать обратно» более 19 000 корпусов, украденных до анонса iPhone 5C, и еще 11 000 корпусов, которые похитили уже после анонса, но до начала поставок смартфонов покупателям. Тем не менее, усиление безопасности определенно работает. Так, Райс сообщил, что уже в 2016 году было похищено всего четыре корпуса.

После Райса слово переходит к Ли Фридману, который рассказывает о кампусах Apple в США. Фридман говорит, что специалистов подразделения глобальной безопасности регулярно внедряют в разные команды «чтобы помочь им хранить секреты». А если утечка все же происходит, следователи разбираются в том, как именно это случилось и ищут виновных. По словам Фридмана, некоторые расследования длятся очень долго, вплоть до нескольких лет, но это совсем не повод сдаваться и полгать, что всё утечет на сторону в любом случае.

Все участники брифинга уверяю, что Apple не пытается создать внутри компании культуру Большого брата.

«Никто из моей команды не читает [чужие] письма и не сидит позади вас в автобусе, мы так не поступаем», — говорит Райс.

Тем не менее, журналисты The Outline отмечают, что работа в Apple чем-то напоминает работу в ЦРУ. Так, Райс во время своего выступления оперировал такими терминами, как «разоблачение прикрытия». А в ответ на жалобы сотрудников о том, что очень трудно не говорить о работе с семьей, он и посоветовал им иметь «встроенный монитор отношений», который позволит всегда контролировать, что и кому они говорят.