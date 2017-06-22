В мае 2017 года стало известно о завершении сразу двух аудитов OpenVPN. Проверкой безопасности занимался известный криптограф и профессор университета Джонса Хопкинса Мэтью Грин (Matthew Green) и его команда, ранее уже осуществлявшая аудит TrueCrypt. Команда Грина сосредоточилась на поиске багов в OpenVPN 2.4, связанных с памятью (переполнение буфера, use-after-free и так далее), а также слабых мест в криптографии. Также проверкой кода OpenVPN занималась и другая группа исследователей — Quarkslab, которые изучали OpenVPN для Windows и Linux, проверяли GUI и TAP-драйвер для Windows.

Тогда исследователи не обнаружили в коде OpenVPN практически никаких серьезных проблем, но спустя буквально пару недель специалисты Sydream Labs сообщили, что аудиторы не заметили баг в административном интерфейсе OpenVPN. Уязвимость позволяет похитить чужую сессию, а затем воспользоваться этим для доступа к OpenVPN-AS с правами жертвы. Если пострадавший имел привилегии администратора, проблема становится еще серьезнее.

Теперь, спустя еще месяц, независимый ИБ-специалист Гвидо Вранкен (Guido Vranken) применил к OpenVPN фаззинг и сумел обнаружить еще четыре опасные уязвимости, которые «пропустили» аудиторы. Все найденные исследователем баги уже были устранены в OpenVPN 2.4.3 и 2.3.17, поэтому Вранкен опубликовал подробную информацию о проблемах.

Наиболее опасным багом является CVE-2017-7521, который связан с использованием функции extract_x509_extension(), связанной с верификацией SSL. По словам специалиста, расширение X509 может быть атаковано рядом способов. Так, атакующий может спровоцировать отказ в работе сервера, вызвать ошибки освобождения памяти, а также выполнить на сервере произвольный код.

Проблема, CVE-2017-7520, связана с тем, как OpenVPN обрабатывает соединения с Windows NTLMv2. Баг может спровоцировать утечку памяти, в результате чего злоумышленник сможет удаленно вызвать отказ в работе, а также похитить пароль пользователя.

Еще две уязвимости (CVE-2017-7508 и CVE-2017-7522) тоже позволяют удаленно спровоцировать отказ в работе сервера.

Все подробности о проделанной Вранкеном работе можно найти в его блоге.