Правоохранительные органы Великобритании сообщили о задержании двух человек, которых подозревают в связи с международной хакерской группой и неавторизованном проникновении в сеть компании Microsoft.

Имена подозреваемых не раскрываются, но известно, что были задержаны 22-летний житель Линкольншира и 25-летний житель Бракнела. Первого обвиняют в «получении неавторизованного доступа к компьютеру», второго в нарушении закона о неправомерном использовании компьютерных технологий. Сотрудники регионального управления по борьбе с организованной преступностью уже произвели обыски в домах подозреваемых и изъяли целый ряд устройств.

Согласно официальным данным, взлом имел место еще в январе-марте 2017 года. Сообщается, что деятельностью международной преступной группы интересуются не только власти Великобритании, но и ФБР, Европол и команда безопасности компании Microsoft.

Официальные представители Microsoft уже сообщили прессе, что взломщики не поучили доступа к каким-либо пользовательским данным, хотя расследование еще далеко от завершения, и специалисты еще разбираются, каковы были масштабы атаки.