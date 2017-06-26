В конце прошлой недели глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился с открытым письмом в адрес Павла Дурова, в котором в очередной раз призвал разработчиков Telegram зарегистрироваться в реестре организаторов распространения информации. Жаров предупредил, что в противном случае «Telegram в России должен быть заблокирован».

Павел Дуров ответил главе ведомства на своей странице «Вконтакте», после чего Дуров и Жаров обменялись рядом сообщений. Уже после этой «беседы», в ночь с 25 на 26 июня 2017 года, Павел Дуров опубликовал на свой странице еще одно послание, тоже касающееся претензий со стороны Роскомнадзора. Он в очередной раз отметил, Telegram – далеко не единственный мессенджер, использующий end-to-end шифрование, а также подчеркнул, что «требование выдать спецслужбам “ключи для дешифрации” не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году». Полный текст сообщения можно увидеть ниже.

Также сегодня утром, 26 июня 2017 года, Федеральная служба безопасности представила пресс-релиз, в котором сообщает следующее:

«В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля с.г. в метрополитене г. Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера «Telegram» для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

Официальное заявление гласит, что законспирированные ячейки международных террористических организаций тотально используют мессенджеры для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы. При этом наиболее активно на территории РФ используется именно Telegram, «предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

В минувшие выходные Александр Жаров сообщил, что «ведомство не готово блокировать ресурс прямо завтра. Однако время ограничено». Также о Telegram массово заговорили не только в печатных и сетевых СМИ, но и на телевизионных каналах. Интересную подборку таких тематических сюжетов уже собрали представители «Роскомсвободы».