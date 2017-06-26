В конце прошлой недели глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился с открытым письмом в адрес Павла Дурова, в котором в очередной раз призвал разработчиков Telegram зарегистрироваться в реестре организаторов распространения информации. Жаров предупредил, что в противном случае «Telegram в России должен быть заблокирован».
Павел Дуров ответил главе ведомства на своей странице «Вконтакте», после чего Дуров и Жаров обменялись рядом сообщений. Уже после этой «беседы», в ночь с 25 на 26 июня 2017 года, Павел Дуров опубликовал на свой странице еще одно послание, тоже касающееся претензий со стороны Роскомнадзора. Он в очередной раз отметил, Telegram – далеко не единственный мессенджер, использующий end-to-end шифрование, а также подчеркнул, что «требование выдать спецслужбам “ключи для дешифрации” не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году». Полный текст сообщения можно увидеть ниже.
Также сегодня утром, 26 июня 2017 года, Федеральная служба безопасности представила пресс-релиз, в котором сообщает следующее:
«В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля с.г. в метрополитене г. Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера «Telegram» для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».
Официальное заявление гласит, что законспирированные ячейки международных террористических организаций тотально используют мессенджеры для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы. При этом наиболее активно на территории РФ используется именно Telegram, «предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».
В минувшие выходные Александр Жаров сообщил, что «ведомство не готово блокировать ресурс прямо завтра. Однако время ограничено». Также о Telegram массово заговорили не только в печатных и сетевых СМИ, но и на телевизионных каналах. Интересную подборку таких тематических сюжетов уже собрали представители «Роскомсвободы».
baragoz
26.06.2017 at 11:29
Чтобы победить терроризм — нужно поднять задницы и идти побеждать террористов. А не сидеть по кабинетам и не собирать биг дату про обычных пользователей.
Steel
26.06.2017 at 13:35
+1
Да только цель походу даже не в сборе данных. Те, кто умеет собирать данные, а главное, знает как ими воспользоваться (я про отдел «К» сейчас) не позорятся выставляя напоказ свою безграмотность в таких вот публичных обращениях, а молча занимаются своим делом. Здесь все как «дети в школу»: где деньги, там и РКН. Я вот все думаю, может «ком» в аббревиатуре все же означает «коммерческий»?
David
26.06.2017 at 14:03
Истина!
Steel
26.06.2017 at 13:52
P.S. И раз уж пошла такая пьянка — я бы на месте Дурова изготовил бы пару подарочных ключей с гравировкой «For decryption only» и закриптованную ими же книгу «Шифрование для чайников» в коробочке с ленточкой и торжественно вручил, созвав побольше прессы. Требование выполнено. Все довольны. И вот когда бы это уже по ОРТ начали показывать (а я допускаю, что могло бы и до такого дойти) — посчитал бы троллинг удавшимся, а слив засчитанным.