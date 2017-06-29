27 июня 2017 года, спустя чуть больше месяца после атак WannaCry, мир столкнулся с новой вымогательской эпидемией, причиной который стала новая версия шифровальщика Petya, известного специалистам еще с 2016 года.

Можно заметить, что ИБ-специалисты и СМИ часто называют малварь не Petya, а NotPetya, SortaPetya, Petna, Nyetya, ExPetr и так далее. Дело в том, что изучив угрозу более детально, специалисты пришли к выводу, что в новом шифровальщике осталось не так уж много от оригинального Petya. Новый вредонос определенно был построен на основе исходных кодов того самого «Пети», однако новая версия малвари настолько отличается от оригинала, что многие сочли логичным присвоить ей новое название.

С нашим подробным обзором Petya и сложившейся вокруг него ситуации можно ознакомиться здесь. Напомню, что ранее сообщалось, что малварь шифрует не только файлы пользователя, но и MFT (Master File Table), перезаписывает MBR (Master Boot Record) и имеет кастомный загрузчик, который отображает вымогательское послание, вместо загрузки операционной системы.

Операторы малвари требуют от своих жертв выкуп в размере 300 долларов в биткоин эквиваленте. Так, после оплаты следовало отправить письмо на адрес wowsmith123456@posteo.net, чтобы получить инструкции по расшифровке данных. Однако уже вечером 27 июня платить выкуп стало попросту бесполезно, так как адрес, по которому нужно связываться с операторами малвари, был заблокирован администрацией Posteo.

Стоит сказать, что с самого начала атак некоторые исследователи предполагали, что Petya далеко не так прост, как кажется. В частности многим казалось странным, что операторы шифровальщика предусмотрели всего один биткоин-кошелк для перечисления выкупов, да еще и жестко прописали его в код вредоноса. Не менее странным выглядело и создание единственного почтового адреса на Posteo, потому как его оперативную блокировку можно без труда предвидеть. Словом, новая версия Petya, взявшая на вооружение эксплоиты АНБ ETERNALBLUE и ETERNALROMANCE, мало походит на классическую «машину для генерации денег», каковой обычно и являются вымогатели.

«Несмотря на значительное количество одинакового кода, оригинальный Petya был криминальным предприятием для заработка денег. Эта [новая версия] определенно создана не с целью заработать денег. Она создана, чтобы быстро распространяться и причинять ущерб, и действует под правдоподобным прикрытием, как вымогатель», — пишет известный ИБ-специалист The Grugq.

Теперь теории экспертов начинают подтверждаться. Специалисты «Лаборатории Касперского» и исследователь Comae Technologies Мэтью Сюиш (Matt Suiche) пришли к выводу, что Petya вообще некорректно называть шифровальщиком. Дело в том, что вредонос, по сути, создан для уничтожения информации, — восстановить пострадавшие данные мало реально, и это не ошибка, а замысел авторов малвари. Поэтому Petya скорее следует называть вайпером (wiper).

Исследователи «Лаборатории Касперского» объясняют, что каждой зараженной машине Petya присваивает собственный ID, однако данный ID не передается на управляющий сервер (Petya вообще не имеет таковых) и не содержит в себе никакой ценной информации, которая позже помогла бы злоумышленникам «опознать» жертву и предоставить ей ключ для расшифровки файлов.

Как новая версия Petya генерирует ID, показано на иллюстрациях ниже. Малварь использует для этого функцию CryptGenRandom, то есть генерирует случайную последовательность ничего не значащих символов. Такой ID не несет в себе ровным счетом никакой информации, создается лишь для отвода глаз и точно не поможет расшифровать файлы. Таким образом, платить выкуп бесполезно не только из-за того, что Posteo заблокировал почтовый ящик преступников.

В своем отчете Мэтью Сюиш сравнивает Petya с другим известным вайпером, Shamoon. Исследователь сообщает, что зашифрованные Petya диски практически невозможно восстановить. Сравнив Petya образца 2016 года с новой версией, эксперт не мог не заметить существенную разницу: новая версия намеренно уничтожает первые 25 секторов на диске. Первый сектор диска шифруется с помощью XORс 0x07, после чего сохраняется в другом секторе и заменяется кастомным загрузчиком. Но все 24 следующие за ним сектора перезаписываются намеренно и нигде не сохраняются.

Оригинальный Petya тоже производил похожие операции, однако он действительно мог обратить все сделанные изменения, тогда как новый Petya повреждает данные умышленно и гораздо серьезнее.