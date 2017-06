Внимание специалистов и СМИ всего мира в последние дни сосредоточено вокруг новой версии шифровальщика Petya (он же NotPetya, SortaPetya, Petna, Nyetya, ExPetr и так далее), которая, по сути, является не вымогателем, а вайпером, то есть умышленно повреждает информацию на диске, почти не оставляя шансов на ее восстановление.

От атак вредоноса в основном пострадали страны СНГ и Европы, но наибольший урон получили украинские компании. Ниже можно увидеть свежий график распределения атак, составленный специалистами компании ESET.

ИБ-исследователь, известный под псевдонимом MalwareHunter, и журналисты сайта Bleeping Computer обратили внимание, что Petya стал уже четвертым вымогателем, атаковавшим украинские организации за последнее время. Так, первыми были шифровальщики XData (в середине мая 2017 года) и PSCrypt (на прошлой неделе). Затем произошла массовая атака Petya, а теперь MalwareHunter обнаружил еще одну угрозу, которая тщательно копирует нашумевший вымогатель WannaCry.

MalwareHunter признается, что мог бы не заметить вредоноса, если бы практически все добавленные на VirusTotal образцы малвари не поступали от украинских пользователей. Эта особенность привлекла внимание специалиста. Судя по всему, атака началась еще 26 июня 2017 года, за день до начала массового распространения Petya.

По словам специалиста, внешне малварь выглядит в точности как WannaCry, но не является полноценным клоном этого шифровальщика. Так, оригинальный WannaCry был написан на C, тогда как подражатель использует .NET. При этом MalwareHunter отмечает, что это один из наиболее талантливо написанных .NET-вредоносов, что ему приходилось видеть.

Также подражатель не применяет для распространения эксплоиты ETERNALBLUE и DOUBLEPULSAR, а их можно назвать «визитной карточкой» оригинального WannaCry. Фактически, сходство с WannaCry начинается и заканчивается на GUI нового шифровальщика. Кстати, в отличие от многих других подделок под WannaCry, данная малварь действительно работает и «умеет» шифровать файлы.

Внимание исследователя привлек и еще один небезынтересный нюанс. Изучая поступившие на VirusTotal образчики поддельного WannaCry, специалист заметил упоминание продукции компании M.E.Doc (см. скриншот ниже). Это название в последние дни часто встречается на страницах СМИ и в отчетах экспертов.

В нашем обзоре ситуации, сложившейся вокруг Petya, мы уже писали о том, что еще 27 июня 2017 года украинская киберполиция сообщила, что по предварительным данным, шифровальщик Petya распространился на территории Украины так быстро и масштабно «благодаря» программному обеспечению компании M.E.Doc. Аналогичные предположения высказывали и ИБ-специалисты, в том числе эксперты Cisco Talos, Microsoft и «Лаборатории Касперского».

We are confident that trojanized MeDoc updates were used as an infection vector against several of our users. https://t.co/5lbvNhn6KX

— Costin Raiu (@craiu) June 29, 2017