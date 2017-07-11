Разработчики XDA-Developers рассказали об интересной особенности, обнаруженной в коде Android 7.1. Судя по всему, операционная система Google научилась распознавать столкнувшихся с малварью и впавших в панику пользователей, и будет автоматически возвращать их на домашний экран, тем самым препятствуя работе локеров и других похожих вредоносов.

В файле config.xml (строка 845) было обнаружено следующее:

Хотя backPanicBehavior в настоящее время отключена и еще тестируется, связанные с этим настройки можно обнаружить в файле PhoneWindowManager.java.

Фактически это означает, что если пользователь четыре и более раз подряд нажимает на кнопку «Назад», система понимает, что он в панике и, по всей видимости, не может (но очень хочет) закрыть какое-то приложение и вернуться на домашний экран. Это приводит к активации «режима паники», во время которого Android возвращает пользователя на домашний экран принудительно, откуда пользователь может попытаться разобраться с проблемой.

Хотя идея инженеров Google определенно выглядит интересной, у нее есть как минимум один очевидный минус. Пока «режим паники» отключен по умолчанию, и неизвестно, как скоро разработчики представят новую функцию официально. Однако уже сейчас ясно, что большинство пользователей не смогут воспользоваться функцией никогда, так как их устройства давно устарели и не получат обновления до Android 7.1.x. К сожалению, согласно официальной статистике, в настоящее время Android 7.1 установлен на устройствах 0,9% пользователей.