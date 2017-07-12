Специалисты компании Symantec представили отчет, посвященный самыми заметным угрозам и событиям июня 2017 года. Одним из интересных наблюдений, сделанных аналитиками, стал внезапный рост «популярности» майнинговой малвари для Mac.

Киберпреступники явно следят за трендами и не остались в стороне от всеобщего повального интереса к критовалютам. На июнь 2017 года пришелся самый пик сетевой «золотой лихорадки», в ходе которой даже среднестатистические пользователи осознали, что майнить на видеокартах вновь стало выгодно. К тому же курсы криптовалют, от Bitcoin до Ethereum, демонстрировали стабильный и многообещающий рост. В итоге видеокарты AMD (RX 470/480, RX580), а также почти вся серия 10хх NVidia исчезли из магазинов, а оставшиеся в продаже карты выросли в цене в полтора-два раза.

В это же время специалисты Symantec заметили, что майнинговый троян DevilRobber (он же Intego, Miner-D и OSX.Coinbitminer), впервые обнаруженный еще в 2011 году, начал стремительно набирать «популярность». Если в мае 2017 года доля DevilRobber составляла всего 2,4%, то в июне 2017 года троян продемонстрировал взрывной рост и набрал 21,6%, в итоге заняв второе место в рейтинге наиболее распространенных угроз для Mac.

Исследователи предполагают, что у случившегося может быть два наиболее вероятных объяснения. Либо операторы Mac-малвари стали чаще распространять угрозы вместе майнерами, либо пользователи Mac стали гораздо чаще искать майнинговые решения и по невнимательности устанавливают вредоносные версии.

Напомню, что DevilRobber использовал GPU для майнинга Bitcoin, а также похищал криптовалюту с кошельков пострадавших пользователей. Исходно DevilRobber был одним из первых вредоносов для Mac вообще и распространялся через торрент-сайты, скрываясь в составе различных приложений. В октябре 2011 года угроза стала насколько серьезной, что разработчики Apple были вынуждены выпустить обновление, направленное на борьбу с майнером. Новые версии трояна, вероятнее всего, майнят уже не Bitcoin, а Ethereum, Monero и так далее, ведь это более выгодное занятие.