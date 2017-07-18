ETERNALSYNERGY — это один из инструментом из хакерского арсенала АНБ, похищенный у спецслужб группой The Shadow Brokers и опубликованный в открытом доступе в апреле 2017 года. Согласно техническому анализу специалистов Microsoft, эксплоит способен выполнить произвольный код на Windows-машине, если SMB открыт для внешних соединений, эксплуатируя уязвимость CVE-2017-0143. При этом ETERNALSYNERGY работал лишь для Windows 8. Исследователи Microsoft отмечали, что ряд изменений в безопасности ядра не позволяют вредоносу влиять на более новые версии ОС.

Тайский исследователь Воравит Ван (Worawit Wang) сумел модифицировать ETERNALSYNERGY таким образом, чтобы эксплоит представлял опасность и для более новых версий Windows. Специалист пишет, что в его версии инструмент по-прежнему атакует ту же уязвимость, но использует другую методику атак.

Ван уверяет, что доработанная версия эксплоита не вызывает краха системы, ведь, в его понимании, это совершенно недопустимо. Напомню, что во время эпидемии WannaCry эксплоит ETERNALBLUE демонстрировал успешное срабатывание преимущественно на компьютерах под управлением Windows 7, тогда как Windows XP часто «падала» во время работы инструмента.

ETERNALSYNERGY Вана был успешно протестирован и работает для;

Windows 2016 x64;

Windows 2012 R2 x64;

Windows 8.1 x64;

Windows 2008 R2 SP1 x64;

Windows 7 SP1 x64;

Windows 8.1 x86;

Windows 7 SP1 x

По сути, это означает, что теперь для уязвимости CVE-2017-0143 существуют три актуальных эксплоита: ETERNALSYNERGY, ETERNALROMANCE и ETERNALSYNERGY в версии Вана. Сочетая эти инструменты, атакующий сможет скомпрометировать практически любую систему из семейства Windows, не считая разве что Windows 10. Разумеется, если пользователь не установил патч MS17-010.

Результаты работы Вана доступны в репозиториях GitHub и ExploitDB. Подробное описание применения инструмента уже составил коллега исследователя, специалист Telefonica Eleven Paths. Ознакомиться с этим «гайдом» можно здесь (PDF).

Напомню, что Ван – не первый, кто занялся доработкой инструментов из арсенала АНБ. Ранее, в июне 2017 года, специалисты RiskSense модифицировали и улучшили эксплоит ETERNALBLUE, использовавшийся для распространения таких угроз, как WannaCry и Petya. Специалистам удалось адаптировать инструмент для работы с Windows 10.