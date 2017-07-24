В самый разгар лета в Сочи состоится конференция «Код ИБ ПРОФИ» — масштабное событие в сфере информационной безопасности в новом экспертном формате.

«Большинство мероприятий по ИБ в России изобилует рекламными докладами спонсоров, которые мало интересны специалистам, ищущим практики и опыта. Если же таковые доклады и попадаются, то их обычно ограничивают 15-20 минутами, за которые очень сложно раскрыть ту или иную тему, отличную от интерфейса какого-либо продукта по ИБ. «Код ИБ ПРОФИ» в этом плане коренным образом отличается от всего, что проводилось в России раньше. Прекрасное место, прекрасная программа, прекрасные докладчики, которые не ограничены 20 минутами для рассказа о своем практическом опыте», — говорит куратор конференции Алексей Лукацкий.

Главный фокус программы мероприятия направлен на профессиональный апгрейд руководителей служб ИТ и ИБ, за счет получения самых передовых знаний и навыков и освоения лучших практик в сфере управления ИБ.

За два дня участники получат набор реальных практических рекомендаций и кейсов по теме управления ИБ от ключевых экспертов отрасли, среди которых:

Алексей Лукацкий (Cisco);

(Cisco); Рустэм Хайретдинов («Атак Киллер», InfoWatch);

(«Атак Киллер», InfoWatch); Андрей Прозоров (Solar Security);

(Solar Security); Кирилл Мартыненко (Сбербанк России);

(Сбербанк России); Александр Дорофеев (НПО «Эшелон»);

(НПО «Эшелон»); Олег Кузьмин (Концерн ВКО «Алмаз-Антей»);

(Концерн ВКО «Алмаз-Антей»); Наталья Гуляева (Hogan Lovells);

(Hogan Lovells); Дмитрий Мананников (SPSR Express);

(SPSR Express); Алексей Качалин (Positive Technologies).

Главными темами выступлений экспертов станут ИБ как бизнес-функция, корпоративные правила в ИБ, измерение ИБ, психология в ИБ, управление рисками по ISO 27001, актуальная модель нарушителя, внутренний маркетинг ИБ, управление Security Compliance, Security Awareness и культура ИБ, управление инцидентами и угрозами, тонкости составления SLA с аутсорсерами и так далее.

Кроме того, слушатели смогут в полной мере насладиться началом бархатного сезона в Краснодарском крае. Запланированы морская регата (с предварительным обучением), трофи-рейд через каньоны с обедом в горах, остановками в Самшитовом лесу, Долине Буйволов, на месторождении голубой глины, а также отдых на пляже.

«За 12 лет успешного проведения конференций “Код ИБ” мероприятие стало настоящим брендом, охватив 5 стран и 26 городов. А этим летом мы презентуем абсолютно новый для нас экспертный формат. Это будет по-настоящему полезное и незабываемое событие, которое должно попасть в категорию must visit для всех, кто хочет грамотно организовать информационную безопасность в своей компании. Два дня интенсивного погружения в тему управления ИБ и два дня чистого драйва и приключений станут лучшей инвестицией в себя и в безопасность своей компании», — рассказывает Ольга Поздняк, продюсер конференции.

Количество мест ограничено! Подать заявку и ознакомиться с программой конференции можно на официальном сайте: https://profi.codeib.ru/.