В минувшие выходные представители компании Veritaseum сообщили, что после старта процедуры ICO (Initial Coin Offering, первичного размещения токенов) платформу взломали неизвестные лица, которым удалось похитить $8,4 млн.

ICO является своеобразным аналогом IPO. Посредством ICO стартапы, по сути, привлекают финансирование: за Bitcoin, Ethereum и так далее инвесторы покупают у компании токены, которые могут использоваться для последующей оплаты услуг. Для компании это «живые» деньги, тогда как для инвесторов, возможно, неплохое вложение, ведь со временем токены имеют свойство прибавлять в цене.

О взломе в официальном Slack-канале сообщил основатель Veritaseum Регги Миддлтон (Reggie Middleton), после чего новость распространилась по сети и попала на форумы BitcoinTalk. Миддлтон писал, что злоумышленники смогли похитить токены VERI в ходе ICO и быстро перепродали их другим покупателям.

Сегодня, 24 июля 2017 года, компания опубликовала более детальный отчет о случившемся. Хотя количество похищенных токенов оказалось «ничтожным» — всего 00,07%, в долларовом эквиваленте ограбление все же выглядит внушительно. Так, Миддлтон сообщил, что на продаже токенов злоумышленники «заработали» 8,4 млн долларов. Изначально средства осели на двух Ethereum-кошельках (1, 2), но вскоре были переведены на другие аккаунты, так как взломщики уже начали отмывать похищенное.

К счастью для пользователей, украденные токены принадлежали Veritaseum, то есть сами пользователи не понесли никаких финансовых потерь, и нет необходимости выкупать токены обратно.

There's no need for us to buy the tokens back. The hacker stole $8.7M worth of VERI & demand ate it up immiedately. https://t.co/WudrUMbz5f

— ReggieMiddleton (@ReggieMiddleton) July 24, 2017